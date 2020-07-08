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蘇嘉全外甥張仲傑宣布：辭去台灣唐榮總經理　盼終結傷害栽贓

8日上午記者會，國民黨團總召林為洲指出，張仲傑讓家人承包公司業務，毫不避諱。並稱唐榮公司賣鋼材，相關程序不完備，缺乏內部審核、驗證把關機制。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/07/08 17:20
蘇嘉全外甥、唐榮總經理張仲傑（圖）發布聲明表示，國民黨一再惡意抹黑，牽扯無關長官與長輩，將辭去總經理一職，盼終結傷害與栽贓。（中央社檔案照...

蘇嘉全外甥、唐榮總經理張仲傑（圖）發布聲明表示，國民黨一再惡意抹黑，牽扯無關長官與長輩，將辭去總經理一職，盼終結傷害與栽贓。（中央社檔案照...

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）國民黨立院黨團指總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮總經理張仲傑涉弊案。張仲傑發布聲明表示，國民黨一再惡意抹黑，牽扯無關長官與長輩，將辭去總經理一職，盼終結傷害與栽贓。

國民黨立法院黨團今天（8日) 指出，總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮公司總經理張仲傑經調查有4件弊案，張仲傑將公司員工旅遊交給次子承包。公司的物資採購也由長子負責員工制服則交由妻子開設的公司直接採購，毫不避諱。不過，相關調查公文遭時任經濟部長沈榮津列為密件。

國民黨團總召林為洲（右）8日上午舉行記者會，指控總統府祕書長蘇嘉全外甥、唐榮公司總經理張仲傑涉弊，並指時任經濟部長的行政院副院長沈榮津，將此調查文件列為密件。中央社

張仲傑透過聲明指出，國民黨除了一再惡意抹黑，甚至還無限上綱牽扯長官及家族長輩。對此感到遺憾與悲憤，同時也對長官與長輩遭受無端汙衊感到愧疚。

他說，為不再讓國民黨榨取任何政治利益，已正式向董事長吳豐盛報告，他將辭去總經理一職，盼無謂的傷害與栽贓到此為止。

張仲傑在民國73年即進入唐榮公司，從基層技術員做起。他說，先後擔任過七屆工會理事長，持續為全體員工福祉、勞資雙方和諧打拚，升遷調任不曾依靠任何關係或遊說，為唐榮發展日夜操勞，36年來未曾改變，始終如一。

國民黨立法院黨團今天指控總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮公司總經理張仲傑涉弊。總統府秘書長蘇嘉全辦公室發表聲明指出，國民黨團繼去年（2019年) 10月間抹黑，今天再以同案炮製不實指控，感到高度遺憾。

今上午記者會上，國民黨團總召林為洲指出，張仲傑將公司的員工旅遊交給次子承包；公司的物資採購也交由長子負責；員工採購的衣服，則給妻子開設的公司直接採購，讓家人承包公司的業務，毫不避諱。

林為洲說，更嚴重的是唐榮公司賣鋼材，相關程序不完備，缺乏內部審核、驗證把關機制，發包新台幣1.6億元完全未經會計部門簽合，總經理要賣就賣，張仲傑更與低價買鋼材的紅雲公司人員一起出國，還收受回扣。

但林為洲說，經員工檢舉後，內部展開調查，他秀出內部調查結果，內容指出上述內容屬實，但時任經濟部長的行政院副院長沈榮津，將此調查文件列為密件，未作任何處理；唐榮公司董事長、國營事業委員會副主委吳豐盛，以及沈榮津、時任經濟部次長的經濟部長王美花、難道不用負責，他要求該移送的要移送，該下台的要下台。

行政院發言人丁怡銘表示，目前還沒有看到政風的報告，如果報告有指出任何不法，當然會依相關規定處理；如果沒有違法，希望還給沈榮津清白。

總統府秘書長蘇嘉全辦公室發表聲明指出，國民黨團繼去年10月間抹黑蘇嘉全涉弊，今天再以同案炮製不實指控，感到高度遺憾。

聲明指出，唐榮公司張仲傑與蘇嘉全確為甥舅關係，但張仲傑於唐榮任職30多年，職涯期間相關職任從未與聞，更遑論有關切裙帶，對於國民黨團在毫無憑據下，僅以親屬關係惡意羅織，令人難以苟同。

蘇嘉全認為，無論親疏，只要國民黨對張仲傑的各項指控屬實，一切就應依司法秉公處置，不容寬貸。國民黨團不應該躲在言論免責權的保護傘下，逕以「藍綠為是非」，對不同陣營進行各種無端抹黑。

聲明指出，這次監察委員的提名，蘇嘉全並未參與，國民黨團對特定被提名人進行惡意連結，故意混淆是非，蘇嘉全感到相當不解，呼籲國民黨團應遵循民主程序，在院會行使人事同意權的審查過程中，保持理性，善盡職責，才能獲得人民的認同。
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