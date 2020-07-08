蘇嘉全外甥張仲傑宣布：辭去台灣唐榮總經理　盼終結傷害栽贓

蘇嘉全外甥、唐榮總經理張仲傑（圖）發布聲明表示，國民黨一再惡意抹黑，牽扯無關長官與長輩，將辭去總經理一職，盼終結傷害與栽贓。（中央社檔案照... 蘇嘉全外甥、唐榮總經理張仲傑（圖）發布聲明表示，國民黨一再惡意抹黑，牽扯無關長官與長輩，將辭去總經理一職，盼終結傷害與栽贓。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）國民黨立院黨團指總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮總經理張仲傑涉弊案。張仲傑發布聲明表示，國民黨一再惡意抹黑，牽扯無關長官與長輩，將辭去總經理一職，盼終結傷害與栽贓。

國民黨立法院黨團今天（8日) 指出，總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮公司總經理張仲傑經調查有4件弊案，張仲傑將公司員工旅遊交給次子承包。公司的物資採購也由長子負責，員工制服則交由妻子開設的公司直接採購，毫不避諱。不過，相關調查公文遭時任經濟部長沈榮津列為密件。

國民黨團總召林為洲（右）8日上午舉行記者會，指控總統府祕書長蘇嘉全外甥、唐榮公司總經理張仲傑涉弊，並指時任經濟部長的行政院副院長沈榮津，將此調查文件列為密件。中央社

張仲傑透過聲明指出，國民黨除了一再惡意抹黑，甚至還無限上綱牽扯長官及家族長輩。對此感到遺憾與悲憤，同時也對長官與長輩遭受無端汙衊感到愧疚。

他說，為不再讓國民黨榨取任何政治利益，已正式向董事長吳豐盛報告，他將辭去總經理一職，盼無謂的傷害與栽贓到此為止。

張仲傑在民國73年即進入唐榮公司，從基層技術員做起。他說，先後擔任過七屆工會理事長，持續為全體員工福祉、勞資雙方和諧打拚，升遷調任不曾依靠任何關係或遊說，為唐榮發展日夜操勞，36年來未曾改變，始終如一。

國民黨立法院黨團今天指控總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮公司總經理張仲傑涉弊。總統府秘書長蘇嘉全辦公室發表聲明指出，國民黨團繼去年（2019年) 10月間抹黑，今天再以同案炮製不實指控，感到高度遺憾。

今上午記者會上，國民黨團總召林為洲指出，張仲傑將公司的員工旅遊交給次子承包；公司的物資採購也交由長子負責；員工採購的衣服，則給妻子開設的公司直接採購，讓家人承包公司的業務，毫不避諱。

林為洲說，更嚴重的是唐榮公司賣鋼材，相關程序不完備，缺乏內部審核、驗證把關機制，發包新台幣1.6億元完全未經會計部門簽合，總經理要賣就賣，張仲傑更與低價買鋼材的紅雲公司人員一起出國，還收受回扣。

但林為洲說，經員工檢舉後，內部展開調查，他秀出內部調查結果，內容指出上述內容屬實，但時任經濟部長的行政院副院長沈榮津，將此調查文件列為密件，未作任何處理；唐榮公司董事長、國營事業委員會副主委吳豐盛，以及沈榮津、時任經濟部次長的經濟部長王美花、難道不用負責，他要求該移送的要移送，該下台的要下台。

行政院發言人丁怡銘表示，目前還沒有看到政風的報告，如果報告有指出任何不法，當然會依相關規定處理；如果沒有違法，希望還給沈榮津清白。

總統府秘書長蘇嘉全辦公室發表聲明指出，國民黨團繼去年10月間抹黑蘇嘉全涉弊，今天再以同案炮製不實指控，感到高度遺憾。

聲明指出，唐榮公司張仲傑與蘇嘉全確為甥舅關係，但張仲傑於唐榮任職30多年，職涯期間相關職任從未與聞，更遑論有關切裙帶，對於國民黨團在毫無憑據下，僅以親屬關係惡意羅織，令人難以苟同。

蘇嘉全認為，無論親疏，只要國民黨對張仲傑的各項指控屬實，一切就應依司法秉公處置，不容寬貸。國民黨團不應該躲在言論免責權的保護傘下，逕以「藍綠為是非」，對不同陣營進行各種無端抹黑。

聲明指出，這次監察委員的提名，蘇嘉全並未參與，國民黨團對特定被提名人進行惡意連結，故意混淆是非，蘇嘉全感到相當不解，呼籲國民黨團應遵循民主程序，在院會行使人事同意權的審查過程中，保持理性，善盡職責，才能獲得人民的認同。