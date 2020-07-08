2020全球最強護照排名　台灣33名　中國第70名

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）全球居留權和公民身分顧問公司Henley & Partners今（8）日公布2020年第3季全球護照指數，日本蟬聯第一，新加坡居次，台灣排名第33名。

Henley & Partners參照國際航空運輸協會（IATA）數據每季都會公布「亨利護照指數」（Henley Passport Index），日本以191個免簽國家稱冠，新加坡以190國居次，第3名由南韓與德國以189個免簽國並列，亞洲國家護照搶下前3名。台灣以146個免簽國家名列第33名。

上週歐盟公布允許入境歐盟的14國名單，自7月1日起生效。日本和南韓都有上榜，在「亨利護照指數」並列第9的澳洲和加拿大也在名單中。

美國目前在「亨利護照指數」排名第7，但根據目前歐盟的旅遊禁令，美國跟第25名的墨西哥和第28名的烏拉圭旅行自由度差不多。

同樣的，不在歐盟可入境名單中的巴西，在「亨利護照指數」排名第19，但實際上旅行自由度跟第36名的巴拉圭差不多。

新加坡雖然在「亨利護照指數」高居第2名，但因為被排除在歐盟可入境名單外，旅行自由度遠低於同樣名列前茅的日本、南韓和德國。

根據「亨利護照指數」的新聞稿指出，該排名並未將臨時旅遊禁令列入考慮，排名的主要考量因素仍在於旅行的自由度。

2020年全球最佳護照前10名：