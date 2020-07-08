2020「雙城論壇」確定視訊舉辦 柯文哲：台灣不想用「華為」平台、中國不想用Google

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台北市長柯文哲今天(8日) 說，受武漢肺炎影響，今年（2020年) 的台北上海雙城論壇，確定採用視訊方式進行，可減少很多尷尬與舉辦上的不方便。

柯文哲上午主持大巨蛋公安基準與性能審查相關報告記者會，會後接受媒體聯訪時，做上述表示。

往年雙城論壇都在夏天舉行，今年主辦方為台北市，柯文哲6月在台北市議會備詢時多次表示，他的態度是持續舉辦，因雙方有交流才有善意，台北方與上海方一直保持密切聯繫。

隨著時序進入7月，各界關切雙城論壇進度。柯文哲今天表示，兩岸間還是要有交流，對大家才有好處，特別是兩岸經貿往來相當密切，若政治上採敵對態度，仍不太對勁。

他坦言，台灣與中國彼此各有堅持，他不認為短期內能解決，不過，雙方若保持交流，才會有善意，有善意的話，才會夠維持交流，而雙城論壇行之有年，沒理由要停辦。

不過，今年受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，台北上海雙城論壇確定採用視訊進行，「用視訊減少很多尷尬、或是說大家在舉辦上的不方便」。

至於用何種視訊平台，柯文哲表示，「我們不想用華為，他們不想用google」，所以雙方在硬體軟體上還要逐一比對與協調。