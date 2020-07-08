台灣林務局「幸福‧森在其中」安心旅遊 8月起天天出發

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）武漢肺炎疫情在台灣已趨緩，為鼓勵民眾多走出戶外、親近自然，林務局與雄獅旅遊今(8)日宣告，「幸福．森在其中」遊程正式開賣，主打內洞、八仙山、大雪山、奧萬大及太平山等5大國家森林遊樂區的生態旅遊，從8月1日起，安心旅遊巴士可每天發車。

林務局局長林華慶表示，林務局在2019年即開放與國內旅遊業龍頭雄獅集團合作，原本是想藉由旅遊業的遊程設計創意與旅遊專業載具，擴大行銷國家森林遊樂區，推升台灣的綠色旅遊經濟，讓更多民眾走入優美的森林。卻沒料到規劃期碰上新冠疫情全球肆虐，造成旅遊業經濟面臨困境。此時，林務局與雄獅旅遊重新思考並調整步伐，藉由公私協力找出各自所掌握的資源，重新規劃相關行程，推出20條精選生態旅遊行程，其中11條為天天出發，並以彩繪主題巴士載著遊客品嚐在地風味餐食，增加遊程的豐富度，回饋在地經濟。

林務局表示，轄管18處國家森林遊樂區、3處平地森林園區、4處林業文化園區及152條自然步道，蘊含豐富自然生態及林業文化資源，地景景觀因海拔分布與四季更迭而呈現多樣風貌，兼具自然體驗與人文采風的環境特色，發展出以四季、動植物及自然資源等不同主題的遊程，如春暖花開時節，奧萬大、滿月圓、阿里山、東眼山與武陵等園區都是著名的賞櫻地點。

正值炎炎夏日，大家還在思索如何使用振興三倍券時，不妨參加以內洞瀑布、八仙山竹林、奧萬大楓香為主題車貼之天天行彩繪巴士，坐上車即可感受到檜木香氛，聆聽著森林聲音的療癒音樂，讓行程一開始即體驗到森林的美好。

為擴大國家森林遊樂區旅遊帶動周邊山村經濟的效益，林務局也特別精選各國家森林遊樂區山村部落的農特產精品，即日起報名參加遊程，即贈送「森林療癒環保餐具組」，再加碼送「精選在地農特產」，包括在地季節生鮮蔬果盒、糙米、五葉松洗衣精、馬告精華液等，讓遊客多倍的享受！詳細資訊請上林務局台灣山林悠遊網或「幸福•森在其中」森林巴士天天出發活動網站查詢。

雄獅董事長王文傑(左四)、林務局局長林華慶(右四)和其他來賓合照。(照片由林務局提供)

天天行DM。(圖片由林務局提供)