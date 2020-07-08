用心照顧新住民 宜蘭縣政府獲頒內政部人口政策績優獎

宜蘭縣政府108年推行人口政策措施宣導，經內政部評比為績效優良，獲徐國勇部長頒發獎座表揚。縣府昨(7)日縣務會議，由計畫處李新泰處長代表縣府團隊，將這項殊榮獻獎給林姿妙縣長。

林姿妙縣長除了感謝縣府團隊的盡心盡力，期勉團隊秉持精神繼續為鄉親的民生福祉努力，為宜蘭的鄉親共同打拚。她將與縣府團隊持續致力於全面打造良好的幼齡照顧服務，建構友善的育兒環境，從育兒及教托各種面向，共同努力讓青年安心成家、幼兒快樂成長；同時掌握樂齡長者的生活需求，提出更貼心的高齡照顧服務；對於新住民族群，目前已建置「婦女及新住民家庭服務中心」，提供個案服務、福利諮詢及福利方案辦理等服務，以及透過園遊會及語文教學互動，促使新住民朋友可以更快地融入在地的生活，持續落實對於多元族群的關懷。

縣府表示，108年重點推動「適齡婚育要把握，兒女相伴歡笑多」、「108年度『新心相印-多元文化童遊美食暨親子闖關趣』」、「108年宜蘭縣新住民學習中心實施計畫」、「108年度辦理新住民語文教學支援人員培訓」、「108年度辦理新住民語文樂學活動」、「108年新住民客語活動班」、「居家安全防跌計畫」及「2019宜蘭綠色博覽會-多元文化推廣技藝傳習計畫」等政策，就是為了讓45萬各個不同年齡層、不同族群的鄉親都能夠在宜蘭宜居樂業，未來縣府仍將以「民生福祉、經濟發展、環境永續」三大主軸，跟鄉親共同打拚，一起拚出宜蘭好生活。

訊息來源：宜蘭縣政府

(新聞轉載自新住民全球新聞網)