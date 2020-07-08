嘉市推關懷高風險婦女育兒服務 助新住民跨語言障礙安心育兒

說明：新住民阿芳透過護理師與通譯的家訪協助，能正確並及時的獲得懷孕的衛教訊息與服務。（照片來源：嘉義市政府） 說明：新住民阿芳透過護理師與通譯的家訪協助，能正確並及時的獲得懷孕的衛教訊息與服務。（照片來源：嘉義市政府）

嘉義市衛生局首推「關懷高風險婦女育兒服務」，由專業護理人員於婦女懷孕至產後6週期間關懷及陪伴，提供健康照護資訊與育兒指導。居住在嘉義市的越南新住民阿芳因語言的問題無法取得需要的衛教資訊與服務，所幸在衛生局的協助下，透過「關懷高風險婦女育兒服務」得到關懷和專業的健康照護觀念與技巧，讓阿芳與丈夫深感窩心。

嘉義市衛生局長張耀懋表示，婦女從確診懷孕開始，準媽媽與寶寶的健康緊密相連，從懷孕到生產潛藏許多風險，除高齡孕產婦外，健康及社會因素也可能導致懷孕婦女成為高風險族群；「關懷高風險婦女育兒服務方案」，目的希望藉助醫療護理師及公共衛生護理師的婦幼照護經驗，透過電話及面訪關懷，將專業的及時送給有需要的婦女朋友。

張局長也表示，近年來常見因聯姻來到臺灣的新住民，因語言隔閡、生活習慣及文化背景差異等需重新適應，較易有健康服務資源利用不足或醫療資訊取得困難的問題。近期衛生局透過西區衛生所新住民生育保健兼新住民家庭服務中心通譯員陳竹莉發現案例，是來自越南28歲的新住民阿芳，於108年7月來台，目前懷孕18週，衛生局請陳護理師關懷時，發現有語言溝通問題，在徵求先生同意下，衛生局安排通譯員協助護理師進行健康評估、指導定期產檢的重要、早產徵兆注意及飲食指導等，通譯員也介紹新住民識字班上課資訊給予參考。

新住民阿芳的先生表示平日輪班工作，由於家中成員母親已離世及大姊已出嫁，平日阿芳在家陪伴健康狀況需照顧公公及料理三餐，因為家裡沒有女性長輩，自己也不清楚該如何好好照顧懷孕中的妻子，因此很需要有懂衛教兼越南語的人幫忙，阿芳與先生對於衛生局的衛教家訪，覺得服務很窩心。

相關訊息可洽詢嘉義市衛生局國民健康科：

05-2338066轉525專案管理師

訊息來源：嘉義市政府

(新聞轉載自新住民全球新聞網)