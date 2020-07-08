【武漢肺炎】台灣7/8零確診　指揮中心：日籍女學生相關之213名發燒或接觸者、抗體檢驗均陰性

由於國際疫情仍嚴峻，境外移入風險持續，指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生與戴口罩和保持社交距離等基本原則。(直播截圖) 由於國際疫情仍嚴峻，境外移入風險持續，指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生與戴口罩和保持社交距離等基本原則。(直播截圖)

更新時間: 2020-07-08 16:42

首次發稿: 2020-07-08 14:39

(台灣英文新聞/生活中心 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今下午2時舉行記者會說明武漢肺炎(新冠肺炎， COVID19) 疫情及防疫作為。台灣今天並無新增個案，仍維持449例確診。也就是7月3日出現案449之後，迄今已經5天零確診。

一名日籍女學生6月20日由台灣返回日本時確診武漢肺炎，經採驗在台之123名接觸者及同校曾有發燒、呼吸道症狀之師生共90人(非接觸者)抗體，結果213人均為陰性。

也就是與該女學生相關者或接觸者都未被傳染，也無社區感染疑慮。指揮中心推測該名日籍女學生極可能是偽陽性。但因目前她人在日本，無法再次確認她的狀況。

指揮中心指出，為了在防疫與經濟活動間取得平衡，各國紛紛於疫情趨緩後逐步放寬管制措施，但隨著各種集會、學校、商家、公共設施及戶外活動重新開放，民眾對疫情的警覺及衛生習慣落實程度也逐漸降低，使美國、日本、韓國、澳洲、以色列及西歐奧地利、英國、西班牙等多國疫情出現回升，甚至部分國家需重新實施嚴格管制措施。



由於國際疫情仍然嚴峻且預期未達高峰，境外移入風險持續，指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。

今日同時宣布放寬居家隔離/檢疫者，因親屬身故或重病等社會緊急需求，需外出奔喪或探視之次數及時間，相關流程及規定如下：

居家隔離/檢疫第5天(含)以後且無症狀者向地方衛生單位提出申請。 經審查符合資格，且取得醫院同意探病後，由地方衛生單位安排至指定醫療院所自費採檢。 取得檢驗陰性報告3天內，經醫院同意後由地方衛生單位安排外出，無論探病、奔喪或辦理喪事均以每天1次、每次2小時為原則(不含車程)。 外出時需全程佩戴口罩並保持安全社交距離，不得搭乘大眾運輸工具，並確實執行洗手等個人良好衛生習慣。

此外，指揮中心指出，考量醫院或奔喪地點為人群聚集且具傳播風險，為加強外出時之防護措施，申請人需配合填寫防疫檢核表，以提升個人防護措施，確保大眾安全。

相關申請規定公布於疾病管制署全球資訊網/嚴重特殊傳染性肺炎>醫療照護機構感染管制相關指引項下提供民眾參考運用(網址：http://at.cdc.tw/52xFiL)。

中央流行疫情指揮中心今也表示，考量國內檢驗量能，及民眾因緊急情況、工作等因素，已於5月29日放寬自費檢驗適用對象，有檢驗需求者可至指定院所進行自費檢驗，以取得相關檢驗證明文件。另基於人道考量，並依國內疫情現況及風險評估。