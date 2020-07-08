簡又新專欄 – 解決氣候緊急狀態的成敗關鍵：永續金融策略

英國牛津字典在2019年12月宣布2019年度代表字為「氣候緊急狀態」（Climate Emergency），目前全球都在熱烈談論「氣候緊急」的議題，因為這不是地球自然發生，而是由人類過度使用化石燃料所引起並加速了全球暖化，如澳洲的森林大火、美國西部的森林大火等，都逐漸成了年年發生的常態。因為人類在短時間內快速排放二氧化碳，全球已進入了緊急狀態。

回顧2015年，當年度有《巴黎協定》與《聯合國永續發展目標》，兩個重要的國際協定及共識均係在2030年前世界主要的發展議題。《巴黎協定》訂定減碳目標、調適、財務金融問題、技術，以及低度開發國家向已開發國家尋求賠償事宜等。「低碳金融」講的是減碳；「氣候金融」則是將調適納入低碳金融；「綠色金融」係將環境問題納入減碳與調適；而「永續金融」則是在綠色金融範疇再加上社會面的議題與聯合國17項永續發展目標(SDGs)。無論是前述的減緩、調適或SDGs其他項目都需要龐大的經費，所以永續金融是解決氣候緊急狀態的最終根源。

SDGs中有四項最主要的領域，包括能源與資源、農業與食物、都市建築與交通、健康與福祉，據估算一年大約可創造高達12兆美元的節約與產值。金融業自2008至2009年金融危機時有如過街老鼠，部分企業為了個人利益犧牲其他人的權益，於是全球加速金融相關改革作為。而這股改革風潮也蔓延到歐洲、台灣等地。聯合國因此結合20個工業大國的領袖人物及財政部長一同開會，並組成金融穩定理事會(Financial Stability Board, FSB)，成為協調跨國金融監管、制定並執行全球金融標準的國際組織，推動永續金融的發展。

與此同時，金融科技日新月異且變化快速，帶動民眾生活習性的轉變，如消費者到超市購物使用手機支付等。而氣候危機產生的變化，加上聯合國永續發展目標需龐大的資金，亟需結合民間力量，因此金融的結構急需轉型，聯合國將金融體系與實際經濟現況建構一全新的作法，包括促進人類經濟的繁榮、消弭貧窮與解決環境問題，也就是朝永續發展三大目標：經濟、環境、社會積極邁進。

各國財政部長在2017年FSB會議時正式宣布，須全面進行氣候財務的相關揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)，也就是銀行對財務概念要有新的風險概念、相關控管及資訊揭露機制。舉例來說，挪威率先於2016年宣布2025年不能販售燃油汽車，荷蘭與愛爾蘭也隨即跟進宣布2030年禁售汽柴油車，後續如德國、印度、蘇格蘭、英國及法國皆陸續公布禁售汽柴油車的目標年，當然此舉也影響許多知名汽車業者如TESLA、FORD等大廠。歐洲在2025年前諸如法國、英國、奧地利、芬蘭及葡萄牙等國將全數關閉火力發電廠；而對於銀行而言，相關資金的投入原是有價值的投資，惟面對此一綠色浪潮、經過評核其公司的資產，原本20年的獲利攤提突然因綠色政策而縮短，其資產價值也就跟著改變，而原本可以賺錢的公司反而虧本。

聯合國在2017年發佈加速金融中心永續發展的行動計畫，無論是從建築、環境、社會等諸多議題都被提出討論，截至2019年為止、參與聯合國「責任投資原則(Principles for Responsible Investment, PRI)」的投資機構、金融業及法人代表的總資產價值已高達86兆美元，對於金融、證券交易市場具有高度影響力。

2019年6月G20在日本發表大阪峰會宣言，揭示投資能見度強化透明；聯合國環境規劃署金融倡議(UNEPFI)委員會與全球30個大型銀行與共同制定「責任銀行原則」(Principles for Responsible Banking, PRB)，於2019年9月發布。英國則是領先各國訂定綠色金融戰略，如多投資綠色公司及把握英國具領先地位的商機等。從這些國家的改變可以預料未來金融業的轉變，也就是聯合國所說的無聲且寧靜的金融革命已然展開。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出