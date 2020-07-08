港版國安法要求台灣機構提供資料　蔡英文：不排除反制措施

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）香港政府週一（6）公布港版《國安法》施行細則，當中竟指港府可要求台灣政治性組織或代理人提供涉港活動相關資料，否則將可處以刑事責任及罰鍰，對此，總統蔡英文昨（7）日晚間表明，若港版《國安法》對國家造成傷害，政府會考慮反制措施。

港府公布的《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第四十三條實施細則》中指出，若港府相關單位為防止及偵查危害國家安全罪行所需，可向外國政治性組織或台灣政治性組織，或外國代理人或台灣代理人提出要求，規定該組識或代理人在指定期限內提交相關資料，包括在香港的活動及個人資料、資產、收入、收入來源，以及開支等。

《實施細則》亦指出，若該組識或代理人不願配合，則將被定罪，且面臨罰款港幣10萬元或監禁六個月。

蔡總統昨日出席對外貿易發展協會50周年茶會後接受媒體訪問，針對港版《國安法》的施行細則，蔡總統表示，若「港版《國安法》的實施對國家造成傷害，或有不合理的現象，我們會考慮反制措施。」

蔡總統指出，政府會隨時緊盯港版《國安法》的施行，「在必要的時候，我們會對國民、國家相關的組織發出警訊、指引」，以免其因港版《國安法》的實施而受到傷害。

大陸委員會則透過聲明抨擊港府「製造我在港國人恐慌，更扼殺台港正常交流互動」，並強調將採取可能行動，保障我國機構及國人在港應有的權益與自由安全。

陸委會表示，港府公布的實施細則定義模糊、浮濫，對於長期在香港從事民間交流服務的台灣政黨、民間團體，以及駐港機構與人士極其不尊重、不友善，除製造我在港國人恐慌，更扼殺臺港正常交流互動。

陸委會指出，「這形同是極權政體無限擴權的思想審查，我們不僅感到錯愕，也嚴正警告北京及港府不要逾越違反人權及侵害我在港團體及機構正當權益的界限。」

陸委會強調，「我政府也將進一步釐清該法範疇與諮詢法律意見，與各國保持合作，並採取一切可能的行動，保障我機構及國人在港應有權益與自由安全。」

另外，我國駐港代表因未核發簽證，已兩年無法赴任，陸委會對此表示，台灣駐港機構是經過雙方換文同意，籲港方應依雙方協議保障台灣駐港機構不受任何政治干擾。