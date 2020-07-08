【高雄市長補選】李眉蓁澄清：韓國瑜沒參與提名過程 陳其邁：我不是官寶 吳益政：藍綠別閃避空污問題

左起依序為高雄市長補選參選人吳益政 (民眾黨)、李眉蓁(國民黨) 、陳其邁(民進黨) 。(圖由TN合成) 左起依序為高雄市長補選參選人吳益政 (民眾黨)、李眉蓁(國民黨) 、陳其邁(民進黨) 。(圖由TN合成)

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁今天(8日) 清晨在城市光廊旁路口，向往來民眾揮手拜票，針對前市長韓國瑜昨天（7日) 臉書發文，澄清徵召李眉蓁不是他提議，李眉蓁表示，韓市長說的是事實。罷免投票後，她僅在議長許崑源靈堂見過韓市長，沒在其他場合碰過面。

有媒體報導指國民黨高雄市長補選派李眉蓁出戰，是韓國瑜提議，韓國瑜昨晚臉書發文強調，國民黨上下團結一致，支持李眉蓁當選，這個目標無庸置疑，但整個提名過程中他並未參與，也籲請媒體報導前要查核事實。

對韓市長的發文，李眉蓁說，韓市長說的是事實。黨內團結一致，她也會照自己步調持續前進。有媒體問，傳聞黨內因為有「江韓連線」思考，才推出李眉蓁出征。李眉蓁否認說，沒這些事，她會一步一腳印，打一場不一樣選戰。

民進黨高雄市長參選人陳其邁昨(7日) 則說，他曾被譏笑是敗選者聯盟，但事實證明是「有政府、會做事」團隊；藍營選舉用負面、貼標籤方式譏笑對手，對他而言「會變成更努力的動力」。

陳其邁接受媒體聯訪，回應有關國民黨開記者會譏諷他是「官寶」，還質疑「補選國家隊」全力輔選等，陳其邁做上述回應。

他說，2018年敗選，與行政院長蘇貞昌到行政院工作，國民黨一直譏笑是「敗選者聯盟」，從以前就一路笑到尾，但是幾次的施政滿意度都受到人民支持，證明是「有政府、會做事」的團隊。

民眾黨高雄市長補選參選人吳益政則在6日提出，以課徵燃煤稅改善高雄空污問題，並呼籲其他兩名參選人別閃躲，提出自己的改善方案，否則口說一生懸命，只會讓高雄前途懸在半空中。

吳益政6日與大社環境守護聯盟召開高雄空污與工業轉型記者會，提出以課徵燃煤稅改善空污，讓燃煤成本接近污染相對小的天然氣，分散能源使用。

他表示，將會讓課徵稅額專款專用，專門用於改善空污問題，協助產業發展工業節能減污技術，讓高雄工業能夠共生，甚至可以邁向國際，用減污賺錢。

中央社引述吳益政在記者會上說，他會重提泰勞事件，是因為民進黨高雄市長補選參選人陳其邁從政順遂，有人安排妥當，但好命沒關係，只要把高雄的問題解決就好，不要口說一生懸命，卻讓高雄前途懸在半空中。

他希望，陳其邁及國民黨市長補選參選人李眉蓁提出解決空污的方案，並做到改善環境又保護產業，呼籲兩人不要閃避，否則高雄市民沒義務投給沒主張也沒解決方案的人。

吳益政接受媒體聯訪時表示，除了公辦政見發表會，民間團體辦的任何座談會、辯論會他都願意參加，希望其他參選人共襄盛舉，透過交叉詰問，把問題說清楚。

針對財產申報問題，吳益政表示，自己沒房產，是從政開始就選擇的道路。他說，不累積財產，才能真正從事公共事務，他一直抱持這樣的熱情，若覺得家庭有負擔，就會離開政治工作，否則每次選舉就是從零開始，「有財富才奇怪」。

3日吳益政遊愛河宣示推動遊艇產業。他表示，高雄號稱海洋首都，具有發展遊艇產業的潛力，透過帶動高雄住宿觀光消費，發揮港口城市的特色。

他指出，高雄過去是重工業城市，現今擁有全球領先的造船與維修技術，也是遊艇製造業的重鎮。應以既有產業的強項為基礎，發展污染更低、未來潛力更大的遊艇休閒產業，朝產業轉型方向前進。