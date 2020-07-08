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【武漢肺炎】WHO：不排除空氣傳播可能性

兩百餘名專家連署，認為新冠肺炎很可能透過空氣傳染

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2020/07/08 10:01
英國曼徹斯特一處酒吧（圖／美聯社）

英國曼徹斯特一處酒吧（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）武漢肺炎為何如野火燎原，傳播如此快速？證據顯示，令人聞之色變的空氣傳播（airborne transmission），可能已在發生。

美聯社報導，全球兩百多名專家聯合上書，要求世界衛生組織（WHO）正視武漢肺炎透過空氣傳播的可能性，世衛週二（7）日終於承認，的確有這類證據，若果真如此，各國防疫準則，恐怕得全面改寫。

來自32國的239名科學家週一（6）日在一份致WHO的公開信中，提出新冠肺炎（COVID-19）透過懸浮微粒傳播的證據，並發表於期刊《臨床傳染病》（Clinical Infectious Diseases）中。根據澳洲與美國專家，研究顯示，人類說話、呼吸、咳嗽排出的微粒，細微到可以在空中懸浮，意味室內傳染風險恐怕比以往想像的高。

此前世衛始終堅稱新冠肺炎是透過分子較大的飛沫、鼻涕等呼吸道排泄物傳染，這類排泄物通常會掉落地面或物體表面，如今世衛終於鬆口。路透指，WHO感染學專家Benedetta Allegranzi在總部日內瓦簡報中坦承，在擁擠、密閉、通風不佳的室內環境中，不排除新冠肺炎藉空氣傳播的可能性，但仍需更多證據。若然，光是呼吸就有機會染病。

然而，氣霧（氣容膠）傳播（aerosol transmission）的認定門檻極高，醫界也向來反對此種說法，憂心引發社會恐慌。一旦確認空氣傳播，醫護人員恐會拒絕赴醫院工作，民眾也可能會嚇到囤積N95口罩，讓真正有需要的前線工作者面臨短缺。

目前WHO訂下的社交距離建議為1公尺，若進一步確認空氣傳播的高可能性，各國也勢必得重新檢視相關準則，配戴口罩則更有其必要。
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