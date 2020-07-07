  1. 首頁
  2. 旅遊美食

偽出國夯！桃園機場擬推「搭機環島」　搭飛機環島一圈＋吃飛機餐＋免稅店購物

  136
By  台灣英文新聞－編輯
2020/07/07 20:52

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）武漢肺炎肆虐全球，為滿足民眾想出國的願望，繼松山機場的「偽出國」活動後，桃園機場也將推出「搭機環島」行程，讓民眾可以真的搭機起飛升空飛行，並享用飛機餐並欣賞空中景色，下機後可至免稅店購物。

綜合媒體報導，因國籍航空業者有興趣推出「搭機環島」行程，桃園機場日前與航空業者開會，提出以國際包機方式，規畫讓旅客搭乘出境後搭著飛機在台灣上空環島一圈，讓旅客在飛機上有用餐時間，下機後也能購買免稅品，享受有如真的出國樂趣，行程時間約兩到三小時。

據了解，國籍航空長榮、華航都有意投入。長榮表示，初步規畫由Hello Kitty彩繪機執飛，相關細節會依照中央流行疫情指揮中心及政府相關單位規範辦理。中華航空公司則表示「公司仍在討論中」。

聯合報報導，會議中桃機有建議業者，可參照過去航空研習營流程，下機後讓旅客順路參訪過去不輕易對外公開的飛機修護工廠，認識航空產業樣貌。加上過去航空研習營也曾辦過模擬機體驗，都能豐富搭機環島體驗。

對此桃機今日稍早發布聲明強調，該案尚在研擬階段，且行程規劃執行皆需與各相關單位協調，目前尚未定案，方案擬定成熟後，將再報請主管機關核可後，另行對外說明。
偽出國
武漢肺炎
桃園機場
搭機環島

相關新聞

【武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
2020/07/07 08:39
【武漢肺炎】台灣開放轉機後首傳旅客染疫　指揮中心: 香港菲傭感染源應在菲律賓
【武漢肺炎】台灣開放轉機後首傳旅客染疫　指揮中心: 香港菲傭感染源應在菲律賓
2020/07/05 18:01
【媽！我終於出國了】台灣松山機場偽出國體驗「華航遊」、「長榮遊」　民眾超開心
【媽！我終於出國了】台灣松山機場偽出國體驗「華航遊」、「長榮遊」　民眾超開心
2020/07/05 16:36
傳越南將優先對台灣重啟國際航線　陳時中：我想時間快了
傳越南將優先對台灣重啟國際航線　陳時中：我想時間快了
2020/07/04 17:05
武漢肺炎再進化 歐美突變種傳染力強十倍
武漢肺炎再進化 歐美突變種傳染力強十倍
2020/07/03 15:22