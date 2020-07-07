偽出國夯！桃園機場擬推「搭機環島」　搭飛機環島一圈＋吃飛機餐＋免稅店購物

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）武漢肺炎肆虐全球，為滿足民眾想出國的願望，繼松山機場的「偽出國」活動後，桃園機場也將推出「搭機環島」行程，讓民眾可以真的搭機起飛升空飛行，並享用飛機餐並欣賞空中景色，下機後可至免稅店購物。

綜合媒體報導，因國籍航空業者有興趣推出「搭機環島」行程，桃園機場日前與航空業者開會，提出以國際包機方式，規畫讓旅客搭乘出境後搭著飛機在台灣上空環島一圈，讓旅客在飛機上有用餐時間，下機後也能購買免稅品，享受有如真的出國樂趣，行程時間約兩到三小時。

據了解，國籍航空長榮、華航都有意投入。長榮表示，初步規畫由Hello Kitty彩繪機執飛，相關細節會依照中央流行疫情指揮中心及政府相關單位規範辦理。中華航空公司則表示「公司仍在討論中」。

聯合報報導，會議中桃機有建議業者，可參照過去航空研習營流程，下機後讓旅客順路參訪過去不輕易對外公開的飛機修護工廠，認識航空產業樣貌。加上過去航空研習營也曾辦過模擬機體驗，都能豐富搭機環島體驗。

對此桃機今日稍早發布聲明強調，該案尚在研擬階段，且行程規劃執行皆需與各相關單位協調，目前尚未定案，方案擬定成熟後，將再報請主管機關核可後，另行對外說明。