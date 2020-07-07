武漢肺炎疫苗／國產武漢肺炎疫苗 食藥署擬砸10億拚2021年第1季問世

為加速武漢肺炎疫苗研發，衛福部食藥署署長吳秀梅今天表示，將縮減臨床試驗規模，並投入至少10億元協助廠商進行臨床試驗，7月底前就會定案，期盼明年第1季有國產疫苗問世。

武漢肺炎（2019新型冠狀病毒疾病，COVID-19）在國際間仍處於疫情高峰，各國紛紛投入經費開發疫苗，並啟用「緊急使用授權」（EUA）加速研發，全球已有10多支疫苗進入臨床試驗，反觀台灣至今未有一支疫苗進入臨床試驗。

國家衛生研究院今天舉辦「新冠疫苗研發及緊急使用授權」研習會，前疾病管制局（現已改制為疾病管制署）局長、國衛院榮譽研究員蘇益仁會前表示，各國快馬加鞭，希望10月有疫苗可用，以因應12月到明年1月可能捲土重來的疫情。

台灣現有3家疫苗廠正積極研發武漢肺炎疫苗，如果在8、9月展開臨床試驗，年底做到第二期臨床試驗時，依規定要做到3000人，以1人花費新台幣20萬元來算，一家疫苗廠就得花上6億元，而且做完第三期試驗，恐怕到明年2、3月才會有疫苗問世。

蘇益仁呼籲，台灣應比照國外啟動「緊急使用授權」（EUA），在疫苗安全性、功效上，國際間已有統一標準可依循，除了中國、印度外，全球有3支疫苗已進入第三期臨床試驗，功效、安全性都沒有問題，另因台灣慢了2、3個月，國際間的經驗也間接為台灣啟動EUA提供安全的保證。

他建議，第二期臨床試驗規模應縮減到1500人，才有可能在期限內完成戰備疫苗準備，台灣若只在乎安全性，研發速度快不起來，等到今年冬天疫情都過完了，明年3月才做出很安全的疫苗又有何用，呼籲衛生福利部食品藥物管理署好好考慮。

食藥署署長吳秀梅接受記者電話聯訪時指出，根據目前討論的進度，除了第二、三期臨床試驗將合併進行，試驗人數也預計縮減至約1000人，並砸新台幣10億元作為臨床試驗經費，待行政院做最後核定，依照不同研發階段核撥經費，最晚7月底之前就定案，希望明年第一季能有國產疫苗問世。

對於專家擔心台灣疫苗研發速度太慢，今年秋冬恐怕沒疫苗可用。吳秀梅說，台灣會持續推動戴口罩、勤洗手等防疫工作，強調臨床試驗期程是一定的，將透過減少臨床試驗人數加快速度。