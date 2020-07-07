台東熱氣球嘉年華7/11日開跑　人潮、天氣、活動公告可線上直播查詢

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台東一年一度國際熱氣球嘉年華即將於7/11至8/30展開，共有10顆台灣熱氣球、28顆外國造型造訪台東外，還有多場次的光雕音樂會和星空音樂會，以及豐年祭等活動。另外，因應武漢肺炎疫情，於開幕日開始也提供網路上提供直播服務，讓無法到現場參與的國內外民眾也可感受到熱鬧氛圍。

萬眾矚目的熱氣球繫留體驗預購場次除開幕當日僅開放下午場外，7/12至8/30每日上午場（05:30~07:00）、下午場次（17:00~19:00）皆開放民眾預購，各場次開放預購時間為各活動體驗日前3週中午12:00，民眾可至台東好玩卡官網「預約繫留」頁面查詢開放時間表，以及選購熱氣球繫留體驗相關商品預約，沒預約到的民眾還可以至活動會場排隊購票。

除了熱氣球繫留體驗，台東縣政府也邀請大家參與光雕音樂會，一起來到遠離「武漢肺炎」的焦慮與壓力。除了首場光雕音樂會已在6/27在池上大坡池舉辦，其餘各場也將延續歷年場地－鹿野高台、三仙台、太麻里曙光園區及知本溫泉區輪番上演。

今年也將首次挑戰有「台東黑森林」之稱的台東森林公園進行一場光之與森林的熱氣球協奏曲。

圖片取自台東觀光旅遊網。

另外，為維護熱氣球嘉年華環境清潔，台東縣府交通及觀光發展處提醒，於活動期間內，親自駕車前往的民眾，無論大小車輛（客、貨車）、機車均需繳付入園清潔維護費，收費時段為活動期間每日上午五點至七點半，下午二點至晚間六點半。

為了回饋當地鄉親，台東縣民或於台東縣內服務、就學者，只需繳交100元，可享無限次進出優惠。

台東縣府交通及觀光發展處表示，因應武漢肺炎防疫需求，現場將提供鹿野高台即時影像直播服務，民眾可透過台東觀光旅遊網、台灣國際熱氣球嘉年華官網及旅行台東APP等平台，在活動期間觀看現場人潮、活動即時公告訊息等資訊。

熱氣球光雕音樂會場次

6/27(六) 19：00 池上鄉 池上大坡池 7/11(六) 19：00鹿野鄉 鹿野高台(開幕光雕音樂會) 7/18(六) 04：00 成功鎮 三仙台(曙光光雕音樂會) 8/01(六) 04：00 太麻里鄉 太麻里曙光園區(曙光光雕音樂會) 8/08(六) 19：00 卑南鄉 知本溫泉區 8/16(日) 19：00鹿野鄉 鹿野高台 8/22(六) 19：00 臺東市 臺東森林公園 8/30(日) 19：:00鹿野鄉 鹿野高台(閉幕光雕音樂會)

熱氣球繫留體驗時間

時間：109年7月11日至8月30日 (7/11日開幕日當天僅開放下午場)

上午場：AM05:30-07:00 | AM05:00開始售票

下午場：PM17:00-19:00 | PM16:00開始售票

熱氣球周邊活動

活動：【熱氣球遊樂園】、【高台走透透集章】、【熱氣球市集】

時間：109年7月11日至8月30日

上午場：AM05:30-07:00

下午場：PM16:00-19:00

活動詳情及最新消息請見官方網站、FB粉絲專頁及IG(taiwanballoonfestival)