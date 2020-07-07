台灣土地銀行年榮獲「金融服務業公平待客原則評核」銀行業排名前20%

金管會今(109)年賡續對金融服務業辦理「公平待客原則評核」，並於7月2日公布評核結果，土地銀行連續兩年列入35家銀行業評比排名前20%，為前七大評比績優銀行業者之一。

金管會自108年開始實施評核機制，評核項目除九大項公平待客原則外，另加「董事會推動之重視及具體作為」乙項，希望透過董事會積極推動，將公平待客原則內化成企業核心文化。

土地銀行長久以來為形塑公平待客企業文化，由董事會及高階管理層督導，透過三道防線及全體同仁共同執行，以落實公平待客原則。為瞭解客戶需求，進而提升對金融消費者權益之保障，除建立多元客訴管道以利民眾表達意見及申訴陳情，並設置控管機制將客訴問題有效處理，進而檢討分析以作為改進目標。去(108)年度更通過設置「客戶關懷委員會」，由高階管理層親自督導及統合協調跨部處，共同推動客戶關懷相關事宜，並將成果提報董事會，期能迅速有效落實公平待客原則，增進對金融消費者之保護。

此外，為服務社會大眾及善盡企業社會責任，土地銀行配合辦理政策性業務，如「勞工紓困貸款」、「樂活養老貸款」、「銀髮安養信託」及「青年安心成家貸款」，以及今年因應新型冠狀病毒疫情，推出紓困措施、振興專案等，另亦藉由硬體設施及網路平台等多方提供金融友善服務，皆為協助弱勢消費者及促進社會公平之具體行動，以落實普惠金融。

土地銀行未來仍將致力於增進對金融消費者之服務品質，並持續精進公平待客原則於各層面之落實，俾利永續經營發展，以優質金融服務為客戶締造美好人生。