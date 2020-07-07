新北推「校校有閱推教師」 全國首創分級制助偏鄉成績大翻轉

新北市將於109年8月開學起投入3, 000萬經費，首度實施「閱推分級制」，以「 校校有閱讀推動老師」為目標，依各校的規模及閱讀推動能量， 分別設置市級、區級及校級的閱讀推動教師。今(7) 日教育局長張明文也特地與各校閱推教師座談， 希望未來透過分級制度，整合校內閱讀推動資源， 109年能達到校校有閱推的目標。

教育局長張明文表示，閱讀力是未來競爭力的關鍵， 新北市從106年開始設置閱讀推動教師至今，因幅員遼闊， 各校規模及型態不一，對於閱讀推動的需求也不同，透過分級制度， 可有更多彈性，也能以多校協作或策略聯盟的方式， 以校校都有閱推老師為目標，讓我們的孩子未來更有競爭力。

中山國中現任校長陳君武也分享當年擔任貢寮國中校長時， 靠著全校推動閱讀，將基測作文多數只有0級分的孩子， 提升到全年級平均4級分，更達到全國均標。校長也提到， 孩子們特別好動，於是校內開始固定播放相聲瓦舍的廣播， 讓孩子靜下來，從有趣的文本開始學閱讀， 孩子也漸漸發現原來自己是能寫作文的。

此外， 105年即獲得閱讀磐石獎的永和國中將於109年開學起以「 英語閱讀」為主題，除了英語領域教師擔任主要閱推教師外， 也邀請科技領域或自然領域的老師參與並拍攝活動特色影片，行銷學 校英語閱讀的特色，讓英語融入到生活之中。

三芝國中彭瓘媚老師擔任閱讀推動教師多年， 將閱讀元素融入各領域課程，有豐富閱讀推動經驗的她， 在偏鄉學校石門國中改建圖書館時， 就分享學生最適合的借閱動線及圖書編目等關鍵， 達到共享共好的目標。參與座談會的欽賢國中林才乂校長也說：「 讓全市的閱推老師走在一起，是這個計畫最大的亮點。」

新北市教育局表示，新北首創「閱推分級制」 讓各校依自身規模及條件，彈性實施閱讀推動策略，發展區域聯盟， 讓老師共同培力及深化課程，未來區級以上閱推學校也將與國高中、 大學及產業合作，共享閱讀推動的歷程與成果，涵養學生學力， 提升國家未來競爭力。