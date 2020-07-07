新北推「校校有閱推教師」 全國首創分級制助偏鄉成績大翻轉

新北市將於109年8月開學起投入3,000萬經費，首度實施「閱推分級制」，以「校校有閱讀推動老師」為目標，依各校的規模及閱讀推動能量，分別設置市級、區級及校級的閱讀推動教師。今(7)日教育局長張明文也特地與各校閱推教師座談，希望未來透過分級制度，整合校內閱讀推動資源，109年能達到校校有閱推的目標。
教育局長張明文表示，閱讀力是未來競爭力的關鍵，新北市從106年開始設置閱讀推動教師至今，因幅員遼闊，各校規模及型態不一，對於閱讀推動的需求也不同，透過分級制度，可有更多彈性，也能以多校協作或策略聯盟的方式，以校校都有閱推老師為目標，讓我們的孩子未來更有競爭力。
中山國中現任校長陳君武也分享當年擔任貢寮國中校長時，靠著全校推動閱讀，將基測作文多數只有0級分的孩子，提升到全年級平均4級分，更達到全國均標。校長也提到，孩子們特別好動，於是校內開始固定播放相聲瓦舍的廣播，讓孩子靜下來，從有趣的文本開始學閱讀，孩子也漸漸發現原來自己是能寫作文的。
此外，105年即獲得閱讀磐石獎的永和國中將於109年開學起以「英語閱讀」為主題，除了英語領域教師擔任主要閱推教師外，也邀請科技領域或自然領域的老師參與並拍攝活動特色影片，行銷學校英語閱讀的特色，讓英語融入到生活之中。
三芝國中彭瓘媚老師擔任閱讀推動教師多年，將閱讀元素融入各領域課程，有豐富閱讀推動經驗的她，在偏鄉學校石門國中改建圖書館時，就分享學生最適合的借閱動線及圖書編目等關鍵，達到共享共好的目標。參與座談會的欽賢國中林才乂校長也說：「讓全市的閱推老師走在一起，是這個計畫最大的亮點。」
新北市教育局表示，新北首創「閱推分級制」讓各校依自身規模及條件，彈性實施閱讀推動策略，發展區域聯盟，讓老師共同培力及深化課程，未來區級以上閱推學校也將與國高中、大學及產業合作，共享閱讀推動的歷程與成果，涵養學生學力，提升國家未來競爭力。