暑假到山城走走 石碇小旅行帶您探訪生態魅力

石碇烏塗農再社區將於7/11至8/15每周六辦理 社區生態小旅行活動，邀請民眾利用暑假到新北市烏塗農再社區， 探訪山城生態的魅力，品嚐農家菜，將伴手禮帶回家。

社區位於石碇區烏塗里，有烏塗溪流經其間， 是當地水源主要來源之一，生態小旅行從溪流左岸的步道開始， 帶領民眾走過竹林、沿途欣賞溪流豐富生態， 步道中有多座小橋連結兩岸，途中還有珍貴大板根老樹， 是一條親山又親水的步道，讓民眾體驗山林之美， 傾聽大自然的交響樂章。

旅程午餐在環境清幽的福田居享用無菜單料理， 這裡的招牌菜南瓜米粉、黃金蛋豆腐、白斬醃雞每每讓人流連忘返， 社區更配合響應振興經濟正值炎熱酷夏之際於福田居用餐完還送冰棒 。另外還有社區"小有名氣包"的DIY體驗， 讓您自己手縫零錢包並且帶回家。下午將拜訪著名的石碇老街， 這裡是石碇地區最早發展的區域，百年豆腐店、 特殊的吊腳樓建築以及不見天街，都是遊客必到的景點！

石碇烏塗社區許賜福理事長表示，山區生活極具樂齡慢活的特色， 社區居民熱情好客，使得烏塗社區成為極具魅力的山城， 為推動社區生態環境、文化歷史被大眾看見， 希望透過今年度生態小旅行漫遊，讓大家看見石碇不只有老街， 還有極具魅力的生態與體驗活動！

新北市政府農業局長李玟表示， 農業局長期輔導烏塗社區推動生態保育觀念，共同打造山城魅力， 鼓勵大家利用假日時間報名參與小旅行活動，讓民眾遊覽石碇老街外， 更深度體驗烏塗生態之美！