查詢金融遺產一站式服務 集保結算所率先試辦電子專線接收查詢檔案

為提供民眾查詢過世親人金融遺產之便捷服務，自108年12月1日起由臺北國稅局先行試辦，與銀行公會、投信投顧公會、壽險公會、集保結算所、期貨交易所及聯徵中心等六大受理查詢金融單位共同合作，推出「查詢金融遺產一站式服務」，民眾不須四處奔波，只需填寫一份申請書，即可查得過世親人之存款、貸款、上市（櫃）股票、期貨、境內外基金、壽險保單、信用卡、保險箱及信用報告等資料。

集保結算所朱漢強總經理表示，本案在金管會指導及財政部大力支持下，由金融總會與集保結算所共同規劃，於試辦期間不斷滾動式檢討，半來多來頗獲民眾好評，迄109年6月底試辦結束，利用此查詢管道之民眾已逾3,900人。

本項服務自109年7月1日起正式推動至全國實施，不限被繼承人戶籍地，民眾可跨區就近向各地區國稅局或所屬分局、稽徵所辦理，將大幅提升民眾查詢金融遺產的效率及便利。民眾透過各地區國稅局單一窗口申請時，僅須視需要勾選欲查詢之受理金融單位，即可透過國稅局轉送申請資料予受理查詢金融單位後，再由各受理金融單位或其會員於10個營業日內，將查詢結果直接回覆申請人。

另外，朱漢強總經理強調，集保結算所前於106年因業務需要，已與財政部財政資訊中心建置電子專線傳輸，本次配合「查詢金融遺產一站式服務」推動至全國實施，及因應電子化與自動化之數位潮流，集保結算所率先於109年7月1日起試辦透過該介接之電子專線，接收五區國稅局之查詢檔資料，除達資訊不落地之直通式服務外，當日即將資料匯入系統自動調閱，次一營業日產製查詢結果回覆給申請人，效率更高，未來亦將提供試辦結果予其他單位參考。

同時為便利民眾申報遺產稅，集保結算所更進一步整併及優化相關報表，新增有價證券之收盤價及換算後價額等資訊，產製申報遺產稅專用報表，不僅使民眾更易於閱讀，且不須再逐一至證交所及櫃買中心網站查詢各檔有價證券之收盤價及進行換算，有效節省申報遺產稅所需花費之人力及時間，確為省時、省力又便利之簡政便民作業。