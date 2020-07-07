土銀幫您加菜 成功市場使用「台灣Pay」享30%優惠

土地銀行持續積極推廣「台灣Pay」使用場域，與臺北市公有成功市場合作舉辦「台灣Pay幫您加菜 消費享30%回饋」活動，即日起到9月30日止，於成功市場指定之攤商使用台灣Pay（金融卡或帳戶）掃碼付款，單筆消費不限金額，可享消費金額30%回饋金，每卡號/帳戶每月最高可享300元回饋的優惠！

市場是最貼近民眾日常生活且使用現金消費的場域，土銀此次推出成功市場好康優惠，攤商們皆全力支持，參與踴躍。成功市場為全台首間舉辦台灣Pay活動的示範性公有市場，位於台北市精華地段，藉由市場的熱情及在地的人情味，讓民眾體會行動支付的便利性，民眾買菜不用帶現金，攤商也省去找零錢的困擾，同時參加民眾可以體驗「有感」的活動優惠。另外興隆市場8月30日前同樣舉辦30%回饋優惠，名額有限，敬請把握。

除了參加成功市場及興隆市場活動賺取回饋金外，政府振興三倍券7月1日上路，民眾可至土銀官網使用振興三倍券綁定「台灣Pay」（土銀行動Pay），自7月15日至12月31日止，「台灣Pay」消費可同時累積振興三倍券金額，達3,000元政府將提供2,000元回饋，還可額外享有土銀獨家6大好禮，包含 ①加碼禮300元、②新戶首刷禮100元、 ③知名店家優惠最高20%回饋、④抽500萬元大獎(百萬汽車、電動機車、iPhone等)，另外土銀再加碼⑤早鳥禮300元（前10,000名）及⑥百萬現金加碼抽獎，歡迎民眾使用振興三倍券綁定土銀「台灣Pay」消費享受多重優惠！

土銀持續關注金融科技，致力滿足廣大個人及企業客戶的需求，提供多元的創新金融服務，並積極推廣在地傳統文化，促進普惠金融之發展。歡迎民眾共襄盛舉參與活動，體驗美好的行動支付服務。