台灣移民署行動服務列車駛入校園 宣導居停留法令

移民署新竹縣服務站行動服務列車載滿關懷，開往策略聯盟明新科技大學，為外籍新生宣導外國人在臺居停留相關法令，讓他們了解自身權益及在臺居留最新規定，也帶給外籍生溫暖的關懷。

宣導當天，服務站移民輔導團隊準備居、停留法令簡報，向明新科技大學光電系100多位外籍生說明居留證辦理、延期等應注意事項，現場也特別宣導非洲豬瘟防疫知識、「擴大失聯移工、逾期（停）居留外來人口自行到案」專案措施以及新冠肺炎防疫事項。

此外，也特別向外籍生們推廣，因應防疫期間辦理相關居留證業務可以由線上進行申請，除了節省交通及等候辦件的時間外，更可以避免在疫情期間人員的移動，增加感染的風險。

外籍生們表示，臺灣政府的防疫措施很完善，所以在學校的生活其實不會特別害怕，此外，在校園密閉的空間，大家其實也會主動戴起口罩，非常的安全。還有學生問道，升上大二後，會開始去實習，應該如何申請地址變更，服務站同仁細心的提醒，學生們只要在搬家的15天內，利用移民署線上申辦系統提出申請，以網路替代馬路省時又便利。

新竹縣服務站表示，自新冠肺炎及非洲豬瘟爆發以來，移民署便積極配合向外籍生及民眾宣導防疫知識，也很感謝校方的配合。面對此次疫情，也請大家避免到人潮擁擠場所，在適當時機配戴口罩及保持社交距離，以保護自己及他人，如有疑問也可以撥打1922防疫專線諮詢。（新聞轉載自新住民全球新聞網）