創業夢想甜甜圈 單親新住民義賣回饋台灣社會

來自中國福建的葉巧彬，她不對生活妥協，不將就過日子，為了家庭，她一步一步打造創業之路，讓夢想觸手可及。

走過嘉義朴子街頭，是否有看過這間文青風外型的甜甜圈小舖，老闆娘親切的接待來客，俐落的短髮造型透露出一點幹練–她是葉巧彬，從中國福建嫁來臺灣已經16年了，常掛在臉上的燦爛笑容，任誰都猜不到她是個獨力撫養著兩個孩子的單親媽媽。

一個人要身兼教育及負擔家計的角色很是辛苦，在求職過程中屢遭碰壁，回想這十年來的風霜，在這段期間看盡了人情冷暖，為了維持生計，只能戰戰兢兢的過一天算一天。

在其他新住民姐妹們的介紹下，巧彬參與了本次移民署「新住民及其子女築夢計畫」，成立甜甜圈小店，並添購相關烤爐設備，就像是一塊塊拼圖一般，讓她的創業夢想逐漸完整。除了增加家中營收，巧彬認為這項新事業也是孩子們學習的管道之一，兩個孩子能在課餘時一起到店裡幫忙，除了增進親子關係，還能讓他們學習待人處事的道理。

此外，巧彬也透過這個計畫讓甜甜圈小店成為新住民的教育資源之一，若是其他新住民姊妹們也有創業的打算，這裡就是最好的實戰演練場所。

除了對於自家孩子及新住民創業的教育，巧彬將進行每月兩次的義賣活動，在執行築夢計畫的過程中，也因為「取之社會，用之社會」的回饋想法竟然也增加了利己也利他的效益及力量，是巧彬這次參與計畫，最有意義的收穫。（新聞轉載自新住民全球新聞網）