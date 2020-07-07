新鎖國時代來臨？ 中國拋「內循環」解經濟危機惹議

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國國家副總理劉鶴6月18日在論壇中稱「中國面臨經濟下行壓力，一個以國內循環為主、國際國內互促的雙循環格局正在形成」，被外界認為是中共因疫情及貿易戰遭全球抵制後，即將進入「新鎖國時代」的前哨。

《新唐人》報導，中國國家副總理劉鶴6月18日在上海陸家嘴論壇上的稱「我們仍面臨經濟下行的較大壓力，但形勢正逐步向好的方向轉變，一個以國內循環為主、國際國內互促的雙循環發展的新格局正在形成。」黨媒《環球時報》也以「積極主動做好應付外部環境惡化的六大準備」為題，要人民就中美關係惡化、與國際產業鏈脫鉤、疫情常態化、做好人民幣與美元脫鉤準備、糧食危機以及國際恐怖勢力回潮等，做好準備。

劉鶴的發言不僅代表個人，也代表北京當局對於目前中國經濟及其國際處境的態度。但劉鶚的國內「內循環」發言卻讓許多網友認為難以實現。

有網友表示，「要擴大內需，但是國內環境不佳呀？」「國內6億人口月收1千人民幣，怎麼循環？」「這套清朝末年也玩過，看看他們的下場？」

推特上有網友諷刺，中國強打「內循環」的主要原因在於各國正在抵制中國，「沒人要跟中國流氓合作」，而共產黨對此束手無策，都是自己作死。只能向人民辯稱：「沒人排斥我，但是咱們關起門來自己玩」

中國菜農正在將蔬菜裝車（圖/ 美聯社）

《大紀元》報導，在中國被譽為水稻之父的袁隆平接受官媒採訪時曾表示，中國糧食是不夠吃的，要進口一部分。

北京當局近期出台許多糧食相關政策，例如要求果農開始改種糧食，但種糧的收益遠低於果樹，因此也讓許多果農怨聲載道，也變相符合《環球時報》文中稱的「糧食危機」

中國6月30日強行通過「港版國安法」，其中第38條提到的就算不是香港人、也不住在香港，只要有煽動分裂國家的疑慮就可能觸犯「國安法」，被外界戲稱「宇宙法條」。

該法條引起以美國為首的西方自由國家反彈，紛紛出台一系列制裁法案，包括取消香港特殊貿易地位等。

此外，由於中國在武漢肺炎發生之初「疑似」封鎖消息，噤聲吹哨人，且未能及時封鎖邊境，導致大批出逃的人民將新冠肺炎病毒傳播到世界各地，各國為了疫情只能封鎖城市，也使得中國出口貿易幾乎停擺。