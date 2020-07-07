4月大男嬰食用副食品釀肉毒桿菌中毒　2007年來台灣最小案例！

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）疾管署今（7）日公布國內今年首例肉毒桿菌中毒病例，該患者為4個月大男嬰，6月中旬起食用家人自製副食品後，月底出現心跳加速、肢體無力、深部肌腱反射下降及眼皮下垂等情形，目前住院治療中。據資料顯示，該個案也創下自2007年肉毒桿菌公告為法定傳染病後，年紀最小的通報個案。

疾管署表示，該名北部4個月大男嬰，於6月中旬起食用自製副食品，6月23日出現便秘、食慾差情形，25日出現呼吸急促及發燒症狀，同日送至醫院住院治療，住院期間陸續出現心跳加速、肢體無力、深部肌腱反射下降及眼皮下垂等情形，經檢驗於糞便中檢出B型肉毒桿菌；目前個案狀況已有改善，持續住院治療中。

根據監測資料顯示，2015至2019年國內肉毒桿菌中毒確定病例數分別為2、6、0、0、0例，均為散發性病例，發病年齡介於5個月至70多歲。

疾管署指出，1歲以下嬰兒因免疫系統尚未健全，且腸道菌叢亦未發展完全，若不慎食入含肉毒桿菌孢子的食品後，易使此菌在腸道內增殖產生毒素而致病。嬰兒肉毒桿菌中毒從2週至1歲均有可能發生，6個月以內者占94％，中間值為13週。

肉毒桿菌中毒症狀包括便秘、昏睡、倦怠、食慾不振、眼瞼下垂、吞嚥困難、肌肉張力低下及全身性虛弱，有時會發展至呼吸無力衰竭而死亡。

疾管署呼籲，民眾烹調食品時，應將食物煮沸至少10分鐘並攪拌，脹起蓋子的罐製品一定不可食用，開罐後發覺有異味時不要勉強試吃，一有疑問，即勿食用。

此外，由於肉毒桿菌孢子於自然界的分布很廣泛，1歲以下嬰兒應避免餵食蜂蜜；帶皮蔬果可能沾染泥土，應澈底清洗及去皮後，再進行食品製作，以降低發生肉毒桿菌中毒的風險。

另依據國健署整理英國、美國、德國等國家研究顯示，嬰兒於6個月後開始添加副食品，感染肺炎、中耳炎、腸胃炎等風險較低，因此建議於嬰兒滿6個月，對傳染病的抵抗力較好時再添加副食品。