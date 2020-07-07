動起來！台灣電力公司打造「城市中的健身房」　VR六軸機器人刺激體驗綠色能源

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台電打造推廣綠能的創意場域「電幻1號所」，科技藝術展覽「Energym」結合健身房及綠色能源，並可體驗VR六軸機器人(VR 6-axis robot)，讓大家邊動邊學相關知識。

台灣電力公司(以下簡稱台電)盼推廣「綠色、智慧、未來」概念，匯聚各領域設計師、藝術家及能源教師，成立共創空間「電幻1號所」，在知名建築師龔書章帶領下，和一群台灣新稅設計師/團隊規劃整體空間，有別於公部門的形象，現代化的設計傳達再生能源的重要性。

型男館長徐譽魁是政大外交系的高材生，他介紹，「電幻1號所」為台電首次結合設計跟永續的新創產品，場地英文D/S ONE 是design (設計) 跟 sustainability (永續)兩字的結合，已於去年(2019) 12月開幕，行政院長蘇貞昌也出席，中間受到疫情影響一度暫時休館一個月。



展場照片(圖/台灣英文新聞)

此次，位於2樓的常設展「Energym」（為energy跟 gym兩字結合）由卡爾吉特策展團隊規劃，邀請音樂家林強操刀，打造都會感十足的「城市中的健身房」，邀請觀者透過一系列的肢體運動，並實際使用健身器材，體驗將自身化為風、轉為光、凝為水，透過自身能量的流動，了解永續綠能的運作。

徐譽魁強調，「Energym」希望和都會人士接觸，簡潔俐落的展館設計由哈佛大學畢業的建築師龔書章操刀，同時也是國立交通大學建築研究所長，帶著國內新銳設計師策展，一樓大廳「POWERLAB」創客空間則由Maker Bar規劃。

徐譽魁說，大家真的可以在展覽裡運動到！他觀察到許多互動展並非適合全齡參與，對有點年紀的人說是不容易操作的，但這裡(D/S ONE)不一樣，只要踏上踏板就會開始動，就可以樂在其中。



展場入口「溫室瑜珈」(圖/台灣英文新聞)

其中，展場入口處吸睛的「溫室瑜珈」互動體驗牆，會隨著身體溫度改變顏色，徐譽魁說，展覽首先想講的是全球暖化的問題，「綠能不是唯一的解決辦法，但卻是選項之一，想先喚起大家的注意」，也希望大家在入口處先平靜下來，在展區裡動完後達到平衡。

接著，徐譽魁透露自己喜愛的展區為「能源觀測站」，他說，該區使用虛實整合用Real time概念表現全台灣每分每秒的發電量，可見當前綠能最新發展趨勢，雖然是簡單的呈現但設計性很強，他也觀察到許多設計師因都會特別佇足停留。



VR六軸機器人(圖/台灣英文新聞)

此外，入口處的VR六軸機器人則肩負場館的娛樂性，徐譽魁說，其探討幻像出的能源，像是從地底海洋的微生物、龍捲風、外太空跟黑洞等，可以遊歷不同關卡，現在力度只開到30%比較輕微，下半年想做實境的方式，可能會將力道調至50%，保證尖叫！

針對場域未來規劃，徐譽魁透露，台電希望透過此場域讓大家認識再生能源，並促進綠能教育，規劃和周遭的學校緊密合作，像是板橋國中及國小等，以及和教育部體系下的新興科技中心及生活藝術中心合作，將採用開放資源(open source)的方式規劃更多教案，積極推動能源教育。

「電幻1號所」為免費開放，歡迎預約導覽，詳情請前往官網查詢。