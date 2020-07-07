詐騙新招！預購台灣三倍券收「資料有誤」簡訊？　查核中心：當心個資遭竊取

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）振興三倍券紙本版預購夯，近日有詐騙集團看上這波熱潮，冒名政府單位傳送手機簡訊給民眾，宣稱申請資料不符、審核未通過，要求點入網址重新驗證身分。資安專家提醒，該簡訊為詐騙簡訊，目的在竊取民眾個資，民眾切勿點選不明網址。

最近有民眾收到手機簡訊，簡訊寫道：「親愛的用戶您好，您所申請之行政院振興三倍券預購方案由於相關資料有誤或不符，因此審核未通過，收到此訊息後，請儘快進入連結網址，重新完成身分驗證。避免無法完成預購，影響至個人權益。」。

經濟部表示，這份網傳簡訊為詐騙訊息，請民眾切勿點取不明網址。

經濟部說明，民眾在超商預購紙本振興券，經濟部不會再傳簡訊要民眾再填寫個人資訊，而是會在7月11到12日，寄發提醒領取紙本振興券簡訊，上面會有領取序號，通知民眾去超商領取。



另外，若是將三倍券綁定信用卡、悠遊卡或行動支付後，將不會收到任何簡訊確認，民眾可到「振興三倍券預定及查詢平台」查詢，是否綁定成功。

而三倍券綁定「中華郵政VISA金融卡」，填寫資料後，該金融機構會回傳一封確認簡訊，提供確認認證碼。簡訊也不會再要求填寫個人資料。

台灣查核中心也向資安專家、趨勢科技全球消費市場開發暨行銷資深經理劉彥伯詢問。劉彥伯強調，這是詐騙簡訊，「目的在竊取民眾個資」，民眾切勿點選。

劉彥伯說，根據簡訊內提供的網址，點入會連結到Google表單，內容要求民眾填寫姓名、電話、出生年月日，以及上傳身分證、健保卡正反面。他表示，詐騙集團目的是收集個人資料，雙證件等個人資料，可能會被用來申請網路銀行帳戶。

劉彥伯說明，這次的詐騙簡訊利用振興劵話題，讓民眾容易誤以為是政府或銀行寄來的簡訊。民眾若收到要求填寫詳細個人資訊的簡訊，可先連繫1988或綁定帳戶銀行，切勿隨意點擊不明網址，也不要提供個人資料。