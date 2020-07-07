中印邊境對峙情勢緩和 中方傳拆營並開始撤離兩國衝突地

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中印6月份在北方邊界拉達克加萬谷發生「肉搏戰」，造成至少20名印度軍人死亡，這也是兩國數十年來最嚴重的流血衝突。兩國陣前對峙數十日後，昨日傳出中國決定率先退兵消息，並要求印度方面「相向而行」。

路透社昨（06）日報導，引述印度消息人士說法，中國昨日開始從兩軍對峙的加萬谷附近撤退，拆除所有帳篷及建築並運走，此外，在班公錯湖北面的溫泉（Hotsprings）及高格拉（Gogra）等2處中印爭議地，也都可見到中方車輛正在撤退。

中國外交部發言人趙立堅6日在外交例會上證實此消息。

趙立堅表示，中印兩軍於6月30日舉行了第三輪軍長級會談。雙方繼續推動落實前兩輪軍長級會談達成的共識，就一線部隊採取有效措施脫離接觸、緩解邊境局勢取得了積極進展。

趙立堅強調，希望印方同中方相向而行，以實際行動落實好雙方達成的共識，繼續通過軍事和外交渠道保持密切溝通，共同推動邊境地區局勢緩和降溫。

對於向來以強硬著稱的中國政府居然主動退兵，外界解讀不一。

有專欄作家表示，中國撤軍最主要的原因，是因為近日高山融冰量大增，導致湖水上漲，身處高地的印軍還沒關係，扎營地勢較低的中軍苦不堪言，只能在談判時順勢同意撤軍，否則自己的營地都快被水淹了。

中印邊境衝突後，印度國內掀起一股「反中」風潮。印度中央政府除了禁止國內電信商採購中國供應商，例如華為提供的通訊設備外，印度民間商會「印度貿易商團體全印度貿易商聯合會」（CAIT）公佈中國貨品替代清單，協助印度民眾停止使用「中國製造」商品。

印度中央政府封鎖下架包括深受印度民眾喜愛的抖音國際版（TikTok）、快手、美圖、微信及微博等59個「高風險」中國APP，聲稱這些軟體「損及印度國家安全及公共秩序」。

印度總理莫迪更在7月1日註銷自己的微博帳號，並刪除微博內發佈的113則貼文，其中有許多是與中國國家主席習近平的合照。