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蔡英文慰問九州水患　安倍：台灣日本「患難見真情」

連日豪雨造成日本九州地區災情慘重，目前死亡人數已達50人

By Sylvia Teng, 台灣英文新聞－編輯
2020/07/07 10:56
日本九州熊本及福岡縣連日大雨造成嚴重災害（照片來源：美聯社）

日本九州熊本及福岡縣連日大雨造成嚴重災害（照片來源：美聯社）

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）連日豪雨造成日本九州地區災情慘重，總統蔡英文在週日（5）透過推特表達慰問之意，盼受災地區能夠盡快恢復生活，而日本首相安倍晉三則在隔日（6）轉發蔡總統推文，並表示台日是「患難見真情。」

日本南部九州地區自上週五（4）下起連日豪大雨，造成熊本縣及福岡縣等地水患，根據日本政府統計，豪雨目前已造成至少50人死亡，尚有數十人失蹤。其中一家位於熊本縣內球磨村渡旁的療養院「千壽園」慘遭滅頂，院內60多名老人有14人死亡。

蔡總統在週六先用中文對日本及中國境內近日的水災表達慰問，「我們希望天候能回復正常，為逝者祈福的同時，也盼希望受損的家園能早日重建，傷者盡速復原」，隨後再以日文推文表示，「得知熊本縣療養院千壽園被淹而造成多人死亡，我感到遺憾。 我們為遇難者的靈魂祈禱，並衷心希望受災地區能夠盡快恢復生活。」

安倍首相則在週日以中、日文轉發蔡總統推文並回覆表達感謝，「俗話說『患難見真情』。在九州地區發生豪雨災害之際收到溫馨的慰問，本人心中充滿了感激之情。謝謝各位。」
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