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日氣象廳發佈「大雨最高警戒」 西日本長崎、熊本等縣百萬人疏散

By  台灣英文新聞－編輯
2020/07/07 10:37
日本九州熊本縣6日的大雨造成嚴重災害（圖/ 美聯社）

日本九州熊本縣6日的大雨造成嚴重災害（圖/ 美聯社）

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）日本九州近期遭遇強烈梅雨鋒面襲擊，九州南部的熊本縣及鹿兒島縣降雨量驚人，導致河川氾濫及土石流，當地政府今（07）日上午發佈最高等級「5級特別警報」，呼籲民眾盡可能前往避難所等安全地方。

根據日本放送協會（NHK）報導，由於梅雨鋒面活躍，集中在北九州的鋒面引發局部豪大雨，由於大雨可能讓河川繼續氾濫，日本氣象廳今日上午針對九州長崎、佐賀及福岡等縣發佈「5級大雨特別警報」，呼籲轄內民眾仔細檢查周圍環境並撤離到安全地方，並嚴防土石流災害及淹水災情。

根據統計，被發佈特別警報的3縣疏散指示，約有44萬戶家庭，約95.4萬人，此外熊本縣內也有9萬戶家庭，約21萬人被要求疏散。

日本於2019年啟用五階級大雨警戒，以第5級為最高等級，表示極為可能發生災情，發佈地區有必要進行最高等級警戒。

日本九州一周以來的暴雨造成當地49人死亡，其中包括熊本縣球磨村一家老人院遭大水淹沒，14人死亡，此外11人失蹤以及1人心肺停止。日本消防及自衛隊等正持續進行搜救。

日本氣象廳警告，停滯的梅雨鋒面預計在西日本停留至明日，由於大氣狀態仍不穩定，大雨將持續，呼籲民眾要隨時注意當地政府發佈的警報。
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