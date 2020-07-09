〈時評〉性格決定朱立倫的高度

沒有任何職位的新北市前市長朱立倫，近來依然動作頻頻， 就連國民黨秘書長都直言，朱立倫明顯有企圖心；只不過， 朱立倫想要東山再起，能否再度成為政壇上耀眼的明星， 恐怕還是取決於朱立倫的性格。

多年來在野的國民黨，已經沒有太多政治舞台， 朱立倫曾任新北市長，除了參選台北市長外， 他重返政壇第一線明星的唯一途徑，就是出任國民黨主席。

由於朱立倫是心繫總統大位，加上他曾經參選總統失利， 若是在台北市長一役再度摔上一跤，已無理由再挑戰總統大位。 相較之下，因為爭取黨員遠比爭取選民更有把握， 何況現任黨主席江啟臣的位置還沒坐穩、坐熱， 所以朱立倫幾乎是鎖定國民黨魁的位置，準備從這裡重新江湖。

因此，朱立倫就算沒有身分，一直在暖身、四處趴趴走， 他除了透過臉書評論時事外，最近最令人印象深刻的是， 國民黨立委霸占立法院議題，沒多久就被民進黨團突圍後， 朱立倫隨即帶著國民黨立委去練拳擊，創造話題， 也讓現任黨主席不是滋味。

另方面，國民黨在6月中宣布改革方向前夕， 朱立倫特別成立一個倡議網站，並且強調未來會針對中華民國、 香港立場、修憲工程、民生經濟和防疫生計等議題， 公布相關主張與論述，與江啟臣互別苗頭的意味濃味。

所以當被問及朱位倫可能明年會出來挑戰江啟臣時，李乾龍索性直接 回答說，「明眼人一看就知道，他也是有企圖心的。」 雖然李乾龍事後補充，黨內競爭不是壞事，但他簡單一句話， 已經足以反映出江啟臣的心態， 現在的黨內領導階層對朱立倫存有戒心。

但相當愛惜羽毛的朱立倫，事事算計，雖然走得穩，卻不足以致遠， 反而錯失許多機會。例如，他若是當年第一時間直接參選總統， 就不必上演換柱的戲碼，也不用搞得自己得內傷，裡外不是人。

同樣地，這次江啟臣出來角逐黨主席，朱立倫盱衡局勢， 最後沒有跳出來參選，如今橫在他眼前的競爭者， 又多了江啟臣一位。因為朱立倫盤算太多，不願冒險， 機會才一而再、再而三拱手讓人。

性格決定一切，也決定了一位政治人物的高度。 朱立倫曾是國民黨最耀眼的政治明星，光環慢慢褪去後， 他現在打算重新找回舞台，但就怕他要等一切準備就緒， 才願意華麗登場，屆時，恐怕又有人搶在他面前，捷足先登。