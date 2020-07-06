【亞洲最長】台灣首座可旋轉行人跨港大橋：高雄大港橋啟用　

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）串聯蓬萊商港區與駁二特區的高雄大港橋今天(6日) 啟用，交通部長林佳龍表示，大港橋不只是新地標，更串連亞洲新灣區，希望啟用後配合安心旅遊及三倍券助攻，讓高雄觀光大爆發。

林佳龍下午出席大港橋啟用典禮致詞表示，大港橋不只是新地標，而且設計具備世界級美學，串連蓬萊商港區跟捷運輕軌，將30分路程縮短為3分鐘，讓大家暢行無阻。

根據台灣港務公司新聞稿，簡單隆重的啟用典禮，首先由新古典室內交響樂團精湛的表演揭開序幕，台灣港務公司董事長李賢義感謝各單位共同戮力完成大港橋，可提升亞洲新灣區的港埠觀光產業效益。緊接著交通部林部長佳龍啟動全台首座水平旋轉-「大港橋」，觀賞大港橋開啟轉動後，嘉信遊艇帶領2艘超級遊艇航行通過橋址，展現大港橋除了提供遊客及自行車通行，並保有船舶通行的航道，成為高雄港埠觀光發展的重要里程碑。

李賢義董事長表示，大港橋斥資約新臺幣3.2億元，橋長110公尺，橋寬5公尺到11公尺不等，開放時間自上午8時至晚上10時，並於每日下午3時開啟旋轉及閉合，每次各約5分鐘完成，閉合時可供550人通行及自行車牽行，縮短進出駁二、蓬萊港區原需30分鐘的步行距離。

大港橋不僅兼顧第三船渠既有船舶及遊艇通行，同時設有離橋面高3公尺之鯨豚流線型觀景平台，以36階之螺旋式階梯環繞主塔逐步升高，可讓民眾眺望高雄港市重要建設的海上風情，成為臨水岸觀景、觀光休憩及約會打卡的新亮點。

中央社報導，位在高雄港第三船渠的大港橋，是台灣首座可旋轉的行人跨港大橋，也是亞洲最長跨港旋轉橋。緊臨高雄輕軌駁二大義站，啟用後結合高雄輕軌，串連駁二、棧庫群及亞洲新灣區，形塑高雄港水岸觀光廊道。

圖/中央社

圖為啟用典禮/台灣港務公司工程處

報導引述林佳龍說，希望大港橋啟用後能配合安心旅遊上路及三倍券助攻，讓高雄觀光大爆發，使民眾可以享受水岸城市的親水環境及氣氛。林佳龍提到大港橋是民進黨高雄市長補選參選人陳其邁擔任行政院副院長時持續督導的建設，有機會想跟他在橋上自拍。稍晚陳其邁也在臉書上公布兩人合照。

另外，林佳龍也說，建設中的高雄港埠旅運中心同樣具備世界級的設計突破，希望明年底能完工，讓整個高雄港成為亞洲港灣城市，吸引人潮聚集。

在大港橋尚未啟用前，陳其邁下午4時多偕同立委、閃靈樂團主唱Freddy林昶佐、趙天麟，以及「滅火器」樂團主唱楊大正現身大港橋畔，陳其邁並宣布當選市長後將恢復停辦的「大港開唱」。

陳其邁今天基於行政中立原則未出席大港橋啟用典禮，也未與林佳龍同台，兩人相距約200公尺遠。