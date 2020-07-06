台灣各地郵局15日起可買三倍券、代領一次最多限5人份　偏鄉可授權村里長代購

郵局15日起可領紙本三倍券，規劃採身分證單雙號分流。（中央社檔案照片） 郵局15日起可領紙本三倍券，規劃採身分證單雙號分流。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣民眾15日起可至郵局購領紙本振興三倍券，中華郵政今天指出，除了將依身分證尾數單雙號分流，將限制一次最多限領5人份，避免影響排隊動線。

因紙本振興三倍券可代為領取，中華郵政規劃一次最多限5人份，也就是如果本人領券時，還可幫另外4人代領，如果本人已領券，最多可幫5人代領。

中華郵政預定在9日針對民眾到郵局櫃台領購紙本振興三倍券，進行各種狀況模擬演練。

紙本三倍券預購熱，經濟部宣布將從7月8日到12日，加開預購時段。同時為舒緩郵局臨櫃購買人潮，將以身分證尾數的單雙號做分流依據，每人每次最多拿5張健保卡購買紙本券。

此外，全台逾1200間郵局將在18日、25日兩個週六時段營業，受理三倍券購買業務。

紙本三倍券首波預購即將在7日告一段落，由於預約踴躍，經濟部決定緊急加開預購時段，從7月8日到12日。

經濟部下午舉行記者會，部長王美花說明紙本三倍券預購最新政策，中華郵政總經理江瑞堂則說明未來郵政協助運送三倍券與臨櫃販售相關資訊。

經濟部長王美花表示，第一波紙本三倍券預購即將在7日截止，目前已有超過500萬的民眾選擇紙本券，因此在多方徵詢並開會討論後，決定在7月7日首波預購結束後，加開一輪預購，時間從7月8日到12日，領券時間則從7月22日到7月31日止，原本8月1日到7日，變成第三波開放預購。

王美花進一步表示，如果沒有預購的消費者也可在15日開始，親赴郵局購買紙本券。為了人潮分流、降低郵局負擔，將比照口罩實名制，以身分證末一碼的單雙號作為分流依據。單號在週一、週三、週五購買，雙號在週二、週四購買，週六單雙號都能買。

王美花表示，郵局臨櫃每人每次最高持5張健保卡購買紙本券，但其中1張必須是本人，只要購買者的身分符合規定，其他4張健保卡，其身分證字號尾數是單雙數均可。

中華郵政總經理江瑞堂指出，民眾可以在郵局留下健保卡與現金，並領取號碼牌，由郵局人員協助處理，等到約定的時間，民眾憑號碼牌回到現場，領回健保卡及紙本三倍券。

目前規劃全台逾1200間郵局，將在週六營業，時間從上午9時至下午5時，初步規劃18日、25日這兩天試行，是否續延長將看實際狀況決定。

江瑞堂說明，延長營業時間只接受辦理三倍券業務，不受理郵政與儲蓄業務。

由於台灣部分偏鄉沒有郵局，造成當地居民購券不便。江瑞堂今天表示，這類情形將以個案處理，可統一由經認證的村里長等人，協助當地居民購券。

不少台灣偏鄉由於沒有郵局、便利商店，造成當地居民必須舟車勞頓前往市區預購或購買，增添了不少麻煩，因此希望相關單位可以協助當地居民以其他更為便利的方式預購或是購買三倍券。

中央社引述江瑞堂會後接受媒體採訪時指出，針對這樣的情形，將會以個案協助。

江瑞堂進一步說明，有需要的安養與長照機構、交通不便或沒有實體通路的偏鄉村里，可以發函向中華郵政說明、申請，中華郵政也會藉由訪調，整理一份認證名單，名單上的人員可能會包含機構負責人、村里長等，由他們統一協助住戶或居民購買紙本三倍券。

江瑞堂表示，這些被認證的人員，可以向有意願的住戶或居民收取健保卡，並和郵局約定時間，親自到郵局辦理。屆時郵局將會加開專門窗口，以個案方式處理，讓他們能一次購足所有人的紙本三倍券。

江瑞堂指出，這樣的方式不但不會影響原本排隊的民眾，對於行動不便或交通不便的民眾而言，也較為方便。

根據經濟部統計，截至下午4時，預約三倍券的總人數達699萬9447人；其中，選擇預約紙本三倍券人數達573萬2390人、數位券人數則為126萬7057人。王美花表示，紙本券預購的情形比預期更受歡迎，目前已經確定會加印。

振興三倍券包含紙本實體券、電子支付（例如台灣pay、Line Pay、街口支付）、電子票證（例如悠遊卡、一卡通）及信用卡支付4種方式。每人支付新台幣1000元可換3000元三倍券，使用期限至12月底。