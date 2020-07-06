台北晶華攜手高雄晶英 推奢華雙享假期

「買晶華、送晶英」第三波活動正式開跑！繼「買台北送礁溪」、以及「台北、台南雙饗假期」的住房專案皆衝出超過千筆訂房的佳績之後，即日起至9月30日，台北晶華酒店將攜手高雄晶英國際行館，推出「奢華雙享．北高城市度假專案」，消費者可以9,999元的超值價格一次體驗兩間頂級飯店，一晚入住以五星美饌及服務聞名的「台北晶華酒店」，並享受台北火車站至飯店的單趟免費接駁服務，另一晚則入住以全行政樓層式服務、追求極致完美的「晶英國際行館」，專案不須連住，旅客可依照自己的時間，彈性安排入住酒店的日期，7、8月入住專案，購買高鐵車票還有最低6折起的優惠。

台北晶華酒店位在綠意盎然的中山北路二段，前方有偌大的中山四號廣場，後方有大片綠地的14與15號公園，酒店周遭則鄰近中山線型公園、適合旅人盡情探索赤峰街巷弄美景與條通文化。同時，晶華酒店館內的多間美食餐廳，也集合成特色獨具的「美食度假勝地」，而位於酒店大廳以及地下一、二樓的麗晶精品，更是集合國際一線精品與時尚美學品牌，遊逛其中會有置身巴黎、紐約、或東京頂級商場的感受。位於酒店二十樓的沐蘭SPA，傳承自峇里島的手技，已經連續四年獲得World SPA Award台灣區最佳SPA的頭銜，度假時期望擁有的奢華體驗元素，晶華酒店都已經為您備妥。此次專案中、貴賓其中一晚將能入住台北晶華酒店價值八千元的「豪華客房」並享有尊榮的專車接駁服務。

專案內含的另一晚住宿為晶英國際行館的御典侶驛市景大床客房或御典雙驛市景雙床客房，住宿皆含養生晨食兩客。晶英國際行館座落於高雄亞洲新灣區，由御盟集團攜手台、日、德等頂尖設計師，以全行政樓層式的服務以及館內豐富的藝術典藏，成為藝術精品酒店的典範。晶英國際行館更引進世界唯一榮獲米其林星級肯定的鐵板燒料理UKAI餐廳，並擁有日本海外授權的第一家「獺祭清酒吧」。飯店強調精品藝術、全方位的低調奢華，期望透過全行政樓層的精緻服務、設計感十足的空間規劃、國際水準的藝術品陳設，為旅客打造獨特且令人記憶深刻的旅宿享受。