旅日本設計師策劃「設計思考」原創展覽　GOGORO、北花線解密台灣設計館登場

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）台灣設計研究院推出展覽「設計展設計」（a PIECE OF CUP），透過「杯子」貫穿主軸並且舉例GOGORO 、北花線等實際案例，帶領大家深入淺出了解「設計思考」是怎麼一回事，自週二(7/7)至11月15日起台灣設計館01、02展區展出。

設計不只是畫畫圖、搞一些創意！那什麼是設計？台灣設計館邀請旅日設計師林唯哲，帶領選選研設計團隊策劃以「設計思考」為主軸的原創展覽，以簡單易懂的方式探索設計的基礎與本質。

策展人將設計思考拆解化為一連串看、想、做的3個步驟，並以日常生活中隨手可得的物件——「杯子」貫穿展覽。林唯哲表示，設計並非高高在上或只有好看的外表，期望透過這堂給所有人的設計思考入門課傳達給觀眾，設計其實很平易近人，並且就參與在我們的生活之中。

設計思考其實不只是被用在設計上，也可以運用在解決社會議題，從發現問題開始，到有系統的腦力激盪，無論使用加法或是減法的創意發想，直至最後產生解決辦法，這一連串的設計思考在此次展覽中透過「杯子」為開端，並舉例生活中常見的物品，讓民眾了解設計思考其實已經出現在我們身邊，並非學院派班遙不可及。

5大主題展區

「看」－你一定也遇到過！生活問題的再發現



展場照片（圖/台灣英文新聞）

展場入口以巨大馬克杯裝置開啟話題，杯面的投影動畫呈現使用杯子時會遇到的各種問題——又被燙到了、茶葉總是掉進嘴裡、找不到攪拌棒……，進而誘發思考——日常生活中存在著許多問題，以往只是忽略了它們，但問題其實一直都在。而簡單的「發現問題」就是設計的第一步。

「想」－來一場腦力激盪，杯子其實不簡單！



展場照片（圖/台灣英文新聞）

為了提出更好的解決方法，下一步就是以「創意發想」與「概念收斂」來一場腦力激盪。策展人將「創意發想」轉化為四種思考方式——加、減、乘、除，讓觀眾可以忘掉一切既定印象，將不同想法自由的組合在一起。經過天馬行空的想像後，10組幽默又可愛的插畫呈現了「概念收斂」——不會倒的杯子、會自己旋轉的杯子……發想過後重新檢視一開始的目標，真正可以解決問題的點子可能只有一種。

「做」－當設計最後被美麗的具體實現



展場照片（圖/台灣設計研究院）

有了想法，下一步就是將想法實現。本區展示了10個杯子，同樣是「杯子」，透過不同的設計思考，除了基本的盛裝功能以外，還可以堆疊、方便瀝乾、可以把玩……呈現不同樣貌，讓人驚嘆原來杯子還可以這樣設計！

「體驗」－因地制宜的公園指標怎麼做？和厲害的設計師們一起動手畫！



展場照片（圖/台灣英文新聞）

經歷一連串的動腦，策展人從簡單的問題出發，讓觀眾拿起紙筆跟著流程提示動手設計指標。從生活中最容易見到、也最習以為常的指標入手，以「請問公園怎麼走？」為題，設置了4座大型光桌，觀眾可以用紙筆貼著光桌描繪，選擇指標的外框、字體、大小、顏色等等，同時也要考量指標使用者也可能是老人、小孩、或是視力不便者。所有人在這裡都可以化身設計師，依照不同的想法與需求做設計！本區更特別規劃展示20多位知名設計師如方序中、葉忠宜、顏伯駿等人體驗過後留下的作品，供觀眾完成後作為參考與對照，可以發現想法或是思考模式上有趣的異同點，並且了解到設計其實沒有標準答案。

「設計思考的落實」－GOGORO、北花線 生活中的設計思考



展場照片（圖/台灣英文新聞）

最後的案例區展現生活中設計思考的落實。如何運用設計思考-「觀看」、「發想」、「創造」來解析問題。透過案例1-以GOGORO VIVA車款、案例2-北花線回遊號、案例3-日本飛驒市指標系統、案例4-公共消防設備再設計，以多元面向呈現設計思考的方法其實早已深入我們的生活。

「幕後解析」－看完展後把設計思考帶回家！



展場照片（圖/台灣設計研究院）

作為展覽尾聲，特別展出策展團隊策劃本次展覽的草稿以及發想過程。看完展覽後帶走一份「設計思考學習單」，將設計思考延伸至展覽外，為生活找出解法；更有展覽期間限定、由設計師精心設計56款插畫製成的馬克杯，於設計點獨家販售，單款憑展覽門票優惠$276元（原價$290元），把設計思考帶回家；以及位於展場周邊的CAFE SOLÉ 日出印象咖啡館與本次展覽合作的展期限定主題餐點，憑展覽門票享8折優惠！設計不只是好看，更多的是背後一連串思考，從發現問題到試著解決，大大小小的事物都包含了設計，本展以輕鬆、有趣的方式，無論大人或小孩都可以理解並進入設計的世界。

展覽資訊

設計展設計 a PIECE OF CUP

時間｜2020.7.7~11.15 每週二至週日09:30 - 17:30

地點｜台灣設計館01、02展區 (松山文創園區松菸口)

票價｜150元(全票) / 100元(學生票、團體票、松菸口會員票)