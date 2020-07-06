凱撒飯店連鎖攜手台北新板希爾頓酒店

每一天都充滿驚奇，每個角落都是驚喜的台北，兩天一夜怎麼玩的夠!凱撒飯店連鎖加乘台北新板希爾頓酒店，推出「雙北雙城記-三天兩夜逍遙遊」聯合住房專案，即日起至9/30日止預訂此專案，只要5,000元就可台北住一晚，再來去新北住一晚，每館還加值贈送驚喜好康，再也不怕一個飯店住不過癮，划算又高品質的住宿，讓您Fun心遊台北。

旅客可選擇的台北市住宿飯店有台北凱撒大飯店、凱達大飯店及凱旋酒店。位於台北火車站正對面的台北凱撒大飯店直接與捷運台北車站M6出口直接連通，今年耗資千萬全新改裝的「精緻客房」，融入現代簡潔的獨創設計風格與配備升級，展現全新樣貌迎客，活動期間內入住台北凱撒大飯店可享早餐買一送一。

而凱達大飯店- 2019票選北台灣最美飯店，從捷運龍山寺站2號出口步行只要3分鐘，臨近華西街夜市、西門商圈，坐享絕佳地理位置。即日起凱達推出平日入住即贈專屬迎賓飲料券、活力早餐買一送一，以及房客延遲退房禮遇，趕快入住凱達，來趟紓心城市之旅。

凱旋酒店鄰近捷運港墘站，結合愛麗絲夢遊仙境與馬可波羅遊記為主題的風格設計，為凱撒飯店連鎖旗下最美的精品商務酒店，入住享早餐買一送一及可延遲退房至13:00禮遇。

新北市的住宿選擇方面，有台北新板希爾頓酒店、板橋凱撒大飯店及趣淘漫旅-台北可任旅客挑選。台北新板希爾頓為新北市板橋區國際連鎖酒店，位於五鐵共構板橋站旁3分鐘路程，可擁覽城市與山巒美景，為一間全方位型酒店，健身房、露天泳池、會議室一應具備，入住新板希爾段需另加價465元，再贈送迎賓飲料券。

素有「天燈飯店」稱號的板橋凱撒大飯店，擁有新北唯一高空無邊際泳池，是著名的IG網紅打卡聖地。凡入住可享早餐買一送一、再贈大廳酒吧切片蛋糕及無酒精飲料兩份。趣淘漫旅-台北以「自由自在玩生活」為精神，引入設計潮流與新科技體驗，自助CHECK-IN機、房內延伸幾何元素、丹寧燈具與繽紛家具備品，讓各角落充滿驚喜，可提前至中午12點入住，再贈200元住宿抵用券。

「雙北雙城記-三天兩夜逍遙遊」聯合住房專案，專案期間為即日起至9/30日止，也可持CLR通用券預訂此住房專案，旅客需在台北市及新北市各選一間飯店入住，需連續住房，不限定入住順序且平假日同價。欲知更詳細訂房資訊或訂房可撥打各飯店電話訂房專線洽詢。