台灣證券交易所：上週外資在集中市場買超110.68億元

根據台灣證券交易所統計，上週（109/6/29~109/7/3）外資在集中市場總買進金額為2,439.76億元，總賣出金額為2,329.08億元，買超為110.68億元，另統計自109年年初至7月3日止，外資總買進金額為5兆2,533.33億元，總賣出金額為5兆8,147.60億元，累計賣超為5,614.27億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為14兆9,669.06億元新台幣，占全體上市股票市值的41.35%，較6月24日的14兆5,712.04億元新台幣，增加3,957.02億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：鴻海：買進146,955千股，賣出89,557千股，買超57,398千股。

第二名：台積電：買進125,853千股，賣出81,916千股，買超43,937千股。

第三名：欣興：買進83,532千股，賣出47,041千股，買超36,491千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：元大金：買進37,295千股，賣出71,976千股，賣超34,681千股。

第二名：兆豐金：買進22,311千股，賣出49,560千股，賣超27,249千股。

第三名：群創：買進142,244千股，賣出167,389千股，賣超25,145千股。

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