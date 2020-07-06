截至7月3日 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年7月3日累積開戶數為17,202,107戶，較6月24日累積開戶數為17,176,804戶，增加25,303戶，增幅約0.15%。另本年7月3日現股當日沖銷累積開戶數為2,238,185戶，6月24日現股當日沖銷累積開戶數2,225,356戶，增加12,829戶，增幅約0.58%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年7月3日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數175,942戶較6月24日開戶數175,944戶，減少2戶，減幅約0.00%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至7月3日止日均值為425.98億元，總成交金額為50,691.72億元，其中盤後定價交易金額為162.23億元。另本年度截至7月3日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為32.82%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場32.87%。

(二)109年度第一季季成交值達1億元以上之自然人投資人為3,359人。

(三)本年度興櫃股票截至7月3日均值為18.08億元，總成交金額為2,151.19億元。

四、本年度上櫃有價證券截至7月3日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計645家，較上週(截至6月24日止)得為信用交易家數645家，增加0家。

(二)融資餘額為487.51億元，較上週(截至6月24日止)融資餘額453.53億元，增加33.98億元，增幅約7.49%。

(三)融券餘額為78,585張，較上週(截至6月24日止)融券餘額71,298張，增加7,287張，增幅約10.22%。

(四)本年度信用交易成交值(不含資券相抵)之比例為11.61%，較上週(截至6月24日止)之比例11.64%，減少0.03%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.40%，較上週(截至6月24日止)之比例0.40%，增加0.00%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(109)年度截至7月3日止，累計營業天數121日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計131期，發行餘額為5兆5,019.62億元，較上週減少123.01億元。

(二)普通公司債已上櫃計122家614期，發行餘額為2兆1,059.41億元，較上週增加43億元。

(三)轉換公司債已上櫃計146家168期，發行餘額為1,302.39億元，較上週增加6.94億元。

(四)金融債券已上櫃計36家361期，發行餘額為9,830.41億元，本週無異動。

(五)受益證券方面，金融資產證券化計4期，發行餘額為46.97億元，本週無異動。

(六)外幣計價國際債券已上櫃計653期約1,775.01億美元，較上週增加1.57億美元。

(七)新臺幣計價之外國債券：

1.外國轉換公司債已上櫃計24家27期，發行餘額為93.87億元，較上週減少0.01億元。

2.外國普通債券已上櫃計3家4期，發行餘額為166.85億元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為21兆2,465.15億元，日均值為1,755.91億元，包含：

1.買賣斷交易3兆1,965.64億元，日均值為264.18億元，佔總成交金額比例為15.05%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為2兆2,506.26億元，佔買賣斷成交金額比率為70.41%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為9,459.38億元，佔買賣斷成交金額比率為29.59%（包含政府債券5,282.74億元，日均值為43.66億元；普通公司債3,304.35億元，日均值為27.31億元；金融債券835.72億元，日均值為6.91億元；外國債券36.57億元，日均值為0.30億元）。

2.附條件交易18兆499.50億元，日均值為1,491.73億元，佔總成交金額比例為84.95%，其中等殖成交系統成交金額為537.74億元，佔附條件成交金額比率為0.3%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為7.46億美元，以澳幣計價之成交金額為0.59億澳幣，以人民幣計價之成交金額為13.56億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.03億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為147.30億美元，以澳幣計價成交金額為0.10億澳幣，以人民幣計價之成交金額為69.09億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為402.00億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交402.00億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為1,517.00億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共18家，契約流通餘額共計570.86億元，本年度累計成交金額為278.48億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共19家，契約流通餘額共計910.75億元，本年度累計成交金額為514.19億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,149.56億元，本年度累計成交金額為535.14億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額1,888.00億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計493.05億元，本年度累計成交金額1,368.14億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計4.07億元，本年度累計成交金額112.62億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額3,762.58億元。

(八)商品差價契約：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共2家，本年度累計成交金額309.35億元。

上櫃相關業務:

一、截至109年7月3日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：777家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：7家(不包含轉投控掛牌1家)

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數2家(亞洲藏壽司、軒郁)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：6家 (上洋、康全電訊、全訊、陞達科技、揚秦、意德士)

二、截至109年7月3日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：248家 (包含外國公司6家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：13家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：1家(光晟生技)

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：6家（90至108年度累計申請計1,679家）

三、截至109年7月3日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：89家

(二)累計登錄創櫃板家數：170家

(三)當年度累計輔導家數：11家（102至108年度累計輔導計318家）

四、截至109年7月3日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,114家

五、截至109年7月3日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家(特藝石油)

(二)可轉換特別股已掛牌支數：3支(光隆、聯合骨科、恒耀國際)

六、預計於未來一週掛牌公司(109.7.4~109.7.10)：

(一)一般類股： 無

(二)興櫃股票：7561 光晟生技【台新、新光】 (109年7月6日)

