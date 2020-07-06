新住民語文公開課堂精進教學 新北「同課異構」展現創新

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
新北市政府教育局今(6)日在北新國小舉辦新住民語文教學支援人員共備社群公開授課，由六位聘任督學、顧問及新住民語文輔導團校長協助指導越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞等7語教學人員、6個共備社群共計63名社群成員進行「同課異構」公開觀課，期望透過「專業支持、同儕互助、分享共學」，型塑教師專業成長文化、有效精進教學，以提升學生的學習品質。
新北市教育局張明文局長表示，新住民語文教師除參與回流培訓專業增能外，並由新住民語文輔導團成員成立共備社群，陪伴所有7語教學人員，使其共學、共好，完善教學品質以達到「高品質課堂」為目標，建構新住民語文教學支持網路系統，協助老師「安排精彩的教與學，協助學生進行充實、有趣的學習」來獲取學生的心，繼而成為一位幸福、有高自我效能(self-efficacy)的好老師。
此次參與公開課的教支人員代表，包含越南語范美雲老師、越南語楊芳草老師、印尼語林佳燕老師、泰語李拉雀薇老師、馬來西亞語嚴永真老師、菲律賓語陳嘉絲老師等六位新住民語文教學支援人員。特別值得一提的是此次成果發表採用「同課異構」方式進行。「同課」是指選擇同一教學內容做為基礎；「異構」則是在文本解讀、教學設計、教學方法及教學風格上尋求各自特色。本次公開授課採用教育部全國新住民語文學習教材第三冊第一課，教學核心內涵為「天氣」，呼應新北市近期夏季午後雷陣雨的氣候。讓教師依不同國家文化背景的差異，發展教學設計的特點，呈現出多元豐富的效果。教學內容的「共性」決定了同課異構的「同」，不同教師的「個性」決定了同課異構的「異」，反映出同課異構的魅力與內涵。
教育局表示，為了協助新住民語文教學支援人員專業成長，107年度起研擬相關計畫辦理七語跨區共備社群，迄今已屆第三年，並以公開授課三部曲-說課、觀課、議課(專業回饋)模式，累積多場次的公開授課，帶領教學支援人員透過相互合作與協助的「教師學習社群」，經由專業對話、經驗交流、分享資訊、楷模學習來擴展專業知能，共同探究教學的「最佳實踐」，以學生為本位的教學觀點，比較實際現況的落差，進行反省與調整，並應用於日常教學實務上。