新住民語文公開課堂精進教學 新北「同課異構」展現創新

新北市政府教育局今(6) 日在北新國小舉辦新住民語文教學支援人員共備社群公開授課， 由六位聘任督學、顧問及新住民語文輔導團校長協助指導越南、 印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞等7語教學人員、 6個共備社群共計63名社群成員進行「同課異構」公開觀課， 期望透過「專業支持、同儕互助、分享共學」， 型塑教師專業成長文化、有效精進教學，以提升學生的學習品質。

新北市教育局張明文局長表示， 新住民語文教師除參與回流培訓專業增能外， 並由新住民語文輔導團成員成立共備社群，陪伴所有7語教學人員， 使其共學、共好，完善教學品質以達到「高品質課堂」為目標， 建構新住民語文教學支持網路系統，協助老師「安排精彩的教與學， 協助學生進行充實、有趣的學習」來獲取學生的心， 繼而成為一位幸福、有高自我效能(self-efficacy) 的好老師。

此次參與公開課的教支人員代表，包含越南語范美雲老師、 越南語楊芳草老師、印尼語林佳燕老師、泰語李拉雀薇老師、 馬來西亞語嚴永真老師、 菲律賓語陳嘉絲老師等六位新住民語文教學支援人員。 特別值得一提的是此次成果發表採用「同課異構」方式進行。「 同課」是指選擇同一教學內容做為基礎；「異構」則是在文本解讀、 教學設計、教學方法及教學風格上尋求各自特色。 本次公開授課採用教育部全國新住民語文學習教材第三冊第一課， 教學核心內涵為「天氣」，呼應新北市近期夏季午後雷陣雨的氣候。 讓教師依不同國家文化背景的差異，發展教學設計的特點， 呈現出多元豐富的效果。教學內容的「共性」決定了同課異構的「 同」，不同教師的「個性」決定了同課異構的「異」， 反映出同課異構的魅力與內涵。

教育局表示，為了協助新住民語文教學支援人員專業成長， 107年度起研擬相關計畫辦理七語跨區共備社群， 迄今已屆第三年，並以公開授課三部曲-說課、觀課、議課( 專業回饋)模式，累積多場次的公開授課， 帶領教學支援人員透過相互合作與協助的「教師學習社群」， 經由專業對話、經驗交流、分享資訊、楷模學習來擴展專業知能， 共同探究教學的「最佳實踐」，以學生為本位的教學觀點， 比較實際現況的落差，進行反省與調整，並應用於日常教學實務上。