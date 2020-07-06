雙溪區公所邀「飛躍羚羊」紀政分享 如何突破家庭困境和性別障礙締造佳績

新北市雙溪區公所為推動性平理念和女力無所不能， 特別邀請有「飛躍羚羊」之稱的紀政， 在雙溪綜合市場2樓為婦女朋友講述一生奮鬥的過程， 如何突破家庭困境和性別障礙，為國家爭取100多面的亞運、 奧運等獎牌，紀政說，失去錢財和愛，人生會失去一部分或大部分， 但「失去勇氣，你將一無所有！」以此勉勵大家。 紀政表示，她1944年出生於新竹縣，3歲時，因家庭變故， 被送作養女，常受到打罵，她想讀書，但在當時重男輕女的社會中， 根本不被允許，後來幸好遇見生命中的第一位貴人—吳京的父親， 資助她念書，她非常的努力，尤其喜好運動，在田徑場上卓有表現。 紀政說，她生命中遇見的第二位貴人是有「田徑教父」 之稱的關頌聲，送她到美國接受專業訓練，由於女性在先天上， 無論身材、體力都略遜男性一籌，因此在訓練中吃足苦頭， 但她始終堅忍，認為男人做得到，女人也一定能做得！ 紀政說一個小故事，她在田徑場上練跳高到一個極限後， 無法再突破， 這時她發現旁邊還有一位教練在指導另位選手練跨欄賽跑， 她跟那位教練說：「我長這麼高，跑步速度又快，何不讓我試試？」 就這麼一句話，讓她從田賽到徑賽，幾乎變成全能。 從1960羅馬奧運、1964東京奧運、 1968墨西哥奧運到1972慕尼黑奧運， 紀政總共為國家奪得了153面獎牌，被國際媒體譽為「 東方飛躍的羚羊」，她向世界證明，女力無所不能， 更是台灣人的驕傲。 紀政以「人生來趣」為題勉勵每一位在場的女性朋友，她說， 即使現在77歲了，她仍自我要求每天要走1萬步，「每日一萬步、 健康有保固」。 雙溪區長藍瑞珉和社會局專委林坤宗等，帶領雙溪婦女會、 職業婦女協進會、新住民合誼發展協會、 貂山吟社及各社區發展協會等婦女朋友聆聽， 新北市性平CEO企鵝暖爸也到場助陣，活動中並以各式闖關遊戲， 加深民眾對性平理念和多元性別的認知及尊重。