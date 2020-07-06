新北鼓藝節首改線上活動 號召鍵盤鼓手爭奪雲端鼓王

「集合啦！咚咚鼓友會」 2020新北市鼓藝節線上活動熱鬧登場！今年受到疫情影響， 新北市政府文化局首度透過線上擊鼓節奏遊戲、 打鼓影片徵集票選及鼓知識問答等活動來推廣鼓藝。 既富趣味又能訓練手眼協調，培養專注力和耐性。 更重要是提供雲端表演舞台，歡迎各類鼓隊、學校社團及鼓手， 錄製擊鼓短片上傳參加人氣競賽，一齊爭奪雲端鼓王！ 只要完成指定條件，就有機會獲得Switch、 藍芽耳機或超商500元禮券等各項超值好禮喔！

「集合啦!咚咚鼓友會」線上活動，透過擊鼓節奏遊戲、 打鼓影片徵集票選及每日鼓知識問答等活動， 透過遊戲方式讓大眾體驗擊鼓樂趣、吸收鼓的相關知識。 其中擊鼓節奏遊戲的音樂， 選自曾於鼓藝節演出的團隊表演曲目製成， 獨特的鼓樂曲目讓挑戰性更加一級！不但可訓練手眼協調， 更可培養專注度和耐性！

文化局表示，新北市鼓藝節舉辦已14年， 今年雖逢新冠肺炎疫情取消大型實體演出， 為了維持鼓藝節的品牌熱度，文化局推出「新莊响仁和鼓文化特展」 、「集合啦！咚咚鼓友會」線上遊戲、「 2021鼓藝節演出計畫甄選活動」 及7月31日於新北大都會公園舉辦的「小怪獸擊鼓派對」， 利用各種不同的方式，鼓勵大家一起打鼓健身，阻絕病菌。

歡迎民眾於8月2日前上傳自己最得意的擊鼓趣味影片， 8月3至9日將進行人氣票選。 8月9日前完成節奏遊戲挑戰或每日問答者， 還有機會獲得Switch、 藍芽耳機或超商500元禮券等超值好禮。 詳情請見2020新北市鼓藝節線上活動網站https:// www.ntc-drum-arts.com.tw。

