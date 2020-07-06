人們為何老是做錯決定？ 台北陽明大學： 大腦因「比較」導致決策錯誤

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）生活中許多決定，往往是在不同選項做比較後的結果，但「比較」卻是造成大腦錯估機率的關鍵因素？陽明大學研究團隊解釋，好比說人腦在經歷一連串低機率的黑天鵝事件後，會傾向高估真實事件發生的機率；反之在經歷一連串高機率的灰犀牛事件後，則會傾向低估真實事件的機率。

此次研究對象共有34名受試者，試者在實驗過程中會碰到六張彩券，分別有10%、50%、90%三種中獎機率，在受試者只能透過不斷玩彩券的方式來估算中獎機率。該研究由陽明大學神經科學研究所副教授吳仕煒、其研究團隊，以及美國史丹佛大學共同合作，結果發表在國際頂尖期刊PLoS Biology。

陽明大學神經科學研究所副教授吳仕煒和其研究團隊表示，透過一系列樂透彩券實驗，並結合功能性磁振腦造影和神經計算模型，為機率評估找到相關的腦神經機制，結果發現大腦對於不確定事件的機率評估，會因為比較的心理而容易受到情境影響，造成不是過度高估，就是過度低估機率的情形，也因此導致錯誤決策。

這種影響大腦做出機率評估的「情境效應」(context effect)，只有當中獎與否最難預測時，例如50%中獎機率的彩券，人們愈容易陷入比較的泥沼中形成誤判。

另一方面，研究團隊也透過功能性磁振造影發現，大腦中的腹內側前額葉皮質 (ventromedial prefrontal cortex)、腹前扣帶迴皮質 (dorsal anterior cingulate cortex)、右側頂葉內側溝 (right intraparietal sulcus)，是受到情境效應影響最顯著的腦區。

主持這項研究的吳仕煒副教授表示，大腦雖然是非常強大的計算機器，但其中的一項不完美，在於容易被情境所操弄。他說，情境之所以有影響力，在於兩個關鍵因素．一是不確定性，另一個是比較。

吳仕煒副教授解釋，當我們對於某件事情是否會發生的不確定愈高時，大腦愈容易受到情境影響，以至於做出高估或低估其發生可能性的評估。除了對日常決策會有影響外，這對許多需仰賴機率或風險評估的行業和公共政策，也會有明顯的影響。