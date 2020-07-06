【快訊】台灣「振興三倍券」紙本搶手 行政院緊急新增7/8至7/12超商預購時段

郵局15日起可領紙本三倍券，規劃採身分證單雙號分流。（中央社檔案照片） 郵局15日起可領紙本三倍券，規劃採身分證單雙號分流。（中央社檔案照片）

更新時間: 2020-07-06 17:34

首次發稿: 2020-07-06 17:00

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）紙本三倍券首波預購即將在7日告一段落，由於預約踴躍，經濟部決定緊急加開超商預購時段，從7月8日到12日。

15日起，沒有預購的消費者可親自到郵局購買紙本券，為了人潮分流、降低郵局負擔，將比照口罩實名制，以身分證末一碼的單雙號作為分流依據。單號在週一、週三、週五購買，雙號在週二、週四購買，週六單雙號都能買。

中央社引述經濟部表示，新增的第二波預購時段為7月8日到12日，領券時間為7月22日到7月31日。原本的第二波8月1日到7日則變成第三波。

另一方面數位綁定三倍券優惠再加碼，經濟部與Gogoro合作，提供25台Gogoro電動機車給綁定數位三倍券的民眾專屬加碼回饋，7月6日抽出第一位Gogoro幸運得主，為綁定合作金庫信用卡的民眾。

振興三倍券已於7月1日開放數位工具綁定及紙本預訂，經濟部為鼓勵民眾選用數位三倍券，特別與業者合作推出天天抽、週週送Gogoro電動機車，第一波抽獎活動從7月6日至7月15日，連續10天，舉辦數位綁定的直播抽獎，每天將抽出1名幸運兒；第二波7月16日至10月31日，連續15週，每週抽出一名，共送出25台Gogoro VIVA Lite！

首次發稿: 2020-07-06 17:00

台灣「振興三倍券」預購8成民眾選紙本 行政院擬新增或延長預訂時間

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）振興三倍券紙本預購熱絡，行政院規劃將延長預購期，或將第二輪預訂提早到7月8日或9日上路，預訂至14日為止；另外，郵局15日起領紙本券，則規劃採身分證單雙號分流。

三倍券1日起開放預購紙本券或綁定數位券，至今天(6日) 上午11時止，已有652萬1580人完成手續，其中528萬8246人選擇紙本券，約占81%。

紙本三倍券原規劃兩梯次預訂，分別為7月1日至7月7日，以及8月1日至8月7日，因紙本券受到民眾歡迎，行政院規劃兩種方案因應，新增或延長紙本券預訂時間。

第一種方案是延長紙本券預訂時間，從原本的7月7日截止，延長至7月10日截止；第二種方案則是將第二輪預訂提早到7月8日或9日開始，預訂至14日為止，並於22日至31日領券，原本規劃8月1日至8月7日的預訂期也維持不變。

另外，郵局自7月15日起可現場領券，因應可能湧現的人潮，規劃將採身分證字號分流，身分證字號尾數單號者為週一、三、五領券；身分證尾數雙號為週二、四、六領券。為了因應三倍券的新增工作天，週六單雙號都能買。

至於代領方面，三倍券比照口罩實名制代領措施，規劃滿20歲的成人可代領1份成人、3份未成年的三倍券，包括自己在內一人最多領五份；代領者需依照自己身分證字號分流規定領取，被代領者的身分證字號則不受限制。

對此，行政院發言人丁怡銘表示，感謝民眾踴躍支持三倍券政策，現在已有超過650萬人預購或綁定，基於服務民眾，政府正研擬更多領券時間跟郵局分流措施，待正式定案後，會由相關部會向外界公布。