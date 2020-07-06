台北美福振興禮遇 官網限定住房專案 享好禮二選一

行政院為刺激內需即將於7月15日推出「振興三倍券」，鼓勵民眾外出消費，而台北美福也特別獻上加碼好康，自7月15日起至12月29日止，凡透過飯店官網訂房或電話預訂「官網限定住房專案」，並使用紙本振興三倍券支付費用，即可免費享有房型升等，或獲得日本百年玩具Toyroyal樂雅玩具組，包括小朋友最喜愛的帳篷及洗澡玩具等，價值2,320元，優惠好禮二選一。

而隨著大型聚會的解禁，也同步推出「美福同學會」一泊二食住房專案，即日起至9月13日止，歡迎您辦場聚會和同學們重溫一下往日趣事，友誼長存價每人3,450元起，8人即可成團，畢業「後」旅行也能夠超青春！入住甫獲觀光局卓越五星評鑑的頂級客房，享受客房內免費Minibar，體驗戶外恆溫游泳池和設備齊全的健身中心。各住房專案詳情資訊請洽02-7722-3399轉訂房中心。

【振興三倍券專屬優惠】

今時近似正常的光景，可是全國人民的共同努力！配合行政院推出的振興三倍券，台北美福也加碼獻上「好禮二選一」，凡於振興三倍券使用期限，透過飯店訂房官網或者電話預訂「官網限定優惠專案」，持紙本振興券3,000元支付房費，即可享有好禮二選一的好康優惠！可選擇好禮一：房型禮遇升等，入住15坪寬敞的行政客房，即可免費升等至18坪的雅仕客房(房型升等以當日房況安排為主)；客房皆選用百年傳奇品牌美國席夢思的獨立筒床墊，以及擁有150年歷史的義大利Rivolta Carmignani獨家訂製的純棉寢具用品，讓您與極致奢華共枕眠；而大理石打造的寬敞衛浴空間內，納入引領衛浴技術發展的日本Toto免治馬桶、可靈活調整出水高度的德製Hansgrohe淋浴柱，無論是沐浴還是泡澡都是頂級享受。

除此之外，Minibar裡更提供點心及飲品供免費品嚐；若想維持運動習慣，館內的戶外恆溫泳池和設備齊全的健身房，是您強健體魄的最佳去處！而以傳統日式三溫暖流程做為設計發想的「沐」三溫暖，搭配烤箱、蒸氣室、冷熱水池等設備，給身心靈一場放鬆漫活的體驗；若是帶著家中寶貝出遊的消費者，亦可選擇好禮二：Toyroyal樂雅玩具乙組，攜手日本百年幼童玩具品牌，精選各式適合學齡前兒童的玩具組，內含必備的聯名款─美福沛醬兔、迷你商店屋、料理切切樂、以及洗澡玩具組，讓歡樂時光在客房內也能夠延續！

【用美食饗宴溫故友知心意】

疫情趨緩的情況之下，終於讓人有個喘息的機會，對比今時今日的擔心惶恐，年少輕狂的無憂無慮，格外顯得彌足珍貴，何不找個日子，與同學再次聚首，將往日趣事當做佐料，為彼此情誼燴出新菜。台北美福即日起至9月13日止推出「美福同學會」一泊二食住房專案，包含「老友團聚」和「無限歡唱」兩種選擇，八人即可成團。

擁有各國籍廚師的專業廚藝團隊，打造令人垂涎三尺的宴會美饌，以佳餚為往事增色，再入住15坪典雅舒適的行政客房(價值16,170元)，徹夜暢聊求學期間的點滴回憶，「老友團聚」方案每人3,450元起；如喜歡以歌會友歡唱紓壓，亦可選擇「無限歡唱」方案，宴席期間盡情歡唱，每人4,250元起，在離開校園後，每一次的相聚都難能可貴，而館內各項設施都可成為與舊識漫談的好去處，無論是在泳池池畔嬉水談天，還是在充滿日式情調的沐三溫暖內，與裊裊熱氣一同回顧往事，美福邀您把想念化做行動，立刻在同學群組裡發出邀請吧！