〈時評〉台灣新北市放高溫假的餿主意

如果要選一個台灣夏天的代表字，名列榜首的，八九不離十應該就是「熱」這個字！

由台灣頭熱到台灣尾，怎麼辦？老實說，多種樹以增加街道環境綠意、以降體感溫度已緩不濟急（更遑論許多大都會長期以來根本就是砍樹頻率遠大於種樹頻率，相對綠意盎然的校園也一再出現大樹被大樓取代的現象），最好，就是待在冷氣房，沒事少在外頭大太陽底下拋頭露面。

在新北市長辦公室有冷氣可吹的侯友宜，或許猛然想到校園中的莘莘學子正處在「水深火熱」的教室，於是拋出「未來是否超過36度學生可放高溫假」的大哉問？

侯市長能替無冷氣可吹的學子請命，固然是用心良苦，可惜，提供的解決之道「放高溫假」卻是個餿主意！

超過36度學生可放高溫假，那歐美日學生是不是也該有低溫假、暴風雪假？阿拉斯加的學生一年剩幾天宜上課？超過幾度高溫，就開冷氣；氣溫低於幾度，就開暖氣，不是天經地義嗎？為什麼超過36度，不主張市府、超商、賣場、公司行號等等，所有公私機構全部放高溫假，獨獨希望學生可放高溫假？不是因為到處都有冷氣，獨獨學校教室沒有冷氣之故嗎？

更扯的是，不是說學生是國家未來的主人翁嗎？政府官員不是以「公僕」自居嗎？公僕上班有冷氣吹，國家未來主人翁上課倒沒冷氣可吹，不諷刺嗎？不是在虐待國家幼苗嗎？

教育不是強調身教重於言教嗎？教育部、縣市教育局、校長室、主任辦公室、導師室、教師休息室，有沒有裝冷氣機？在炎炎夏日有沒有開冷氣？為什麼教室卻不宜裝冷氣、開冷氣？是要「天將降大任於是人也，必先苦其心志，勞其筋骨⋯⋯所以動心忍性，曾益其所不能」嗎？

為什麼回家可以吹冷氣、賣場購物有冷氣、政府機構洽公有冷氣、公司行號有冷氣，甚至於連冷氣都已然不起眼小吃店基本配備的今天，獨獨（或許監獄除外）公立中小學教室無法裝設冷氣？這，無疑是教育界之恥！

沒經費嗎？操場跑道舖了剷、剷了舖；圍牆、走廊好好的，為了消化年度預算，硬是打掉、敲掉重建重舖；校園行道樹挖了種、種了挖，為什麼都不愁沒經費！？

蘇揆七月七日承諾，國中、小學，後年全面裝冷氣；言下之意，也默認教室沒裝冷氣是錯誤的政策。問題是，既然要改正錯誤，說今年剩下沒幾天就放暑假了，所以請國中、小學生再忍一忍，到明年過完春節就保證全面裝好冷氣，這樣的話，至少可以取得國中、小學生的諒解；小小一項改革，不是劍及履及，而是拖到明年的明年，是在秀行政效率的下限嗎？

最後，有鑒於台灣常常出現過猶不及症候群（例如言論自由、人權、成立政黨等），是以吾人要強調一句：教室裝冷氣、開冷氣，也不應漫無章法；氣溫超過幾度開機，最低溫設定為幾度，均可配合環保議題與學生溝通。在教室滿頭大汗上課，跟穿長袖吹冷氣上課，都是校園不宜出現的畫面！

（作者為新竹教育大學退休副教授)