台灣投資人保護中心宣布：對大同董事長林郭文艷　提裁判解任訴訟

更新時間: 2020-07-06 16:31

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）投資人保護中心今天(6日) 宣布，將向法院提起大同董事長林郭文艷提起裁判解任訴訟。

此外經濟部長王美花今天也表示，經濟部可依公司法要求大同重新改選，不過目前先徵詢金管會等相關部會意見後，會在本週對大同申請董事變更登記一案，作出決議。

投保中心(全稱為: 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心) 今天表示，林郭文艷執行業務有重大違反法令行為，因此將依法提起裁判解任訴訟。

投保中心指出，大同公司董事長林郭文艷為維持經營權而侵害股東權益行為，違反公司治理運作常規，致使該公司遭處分變更交易方式，已嚴重損害投資大眾權益，並破壞市場公平競爭秩序，使台灣證券市場形象嚴重受損，勢將影響外資觀感及對台投資意願，客觀上已足使人認其難以繼續擔任董事職務。

投保中心指出，近來經營權紛爭手法日新月異，諸多遊走法律邊緣甚至踰越法律界線亂象層出不窮，投保中心希冀藉由此案導正市場風氣，並呼籲大家應遵守市場公平競爭遊戲規則。

投保中心強調依今年修正的投保法第10條之1規定，違法董事經投保中心訴請裁判解任判決確定者，除不能擔任原公司董事外，且於訴訟確定後3年內也無法擔任所有上市、上櫃及興櫃公司董事效力。

大同公司經營權之爭6月30日正式對決，當天舉行股東常會改選董事，公司派被控將市場派可表決票刪除，約僅剩原來4成多。投票結果公布，公司派宣布取得6席一般董事及3席獨立董事，拿下全部9個席次大獲全勝。

圖/中央社

大同公司董事長林郭文艷6月30日晚上與委任律師在台灣證券交易所重大訊息記者會(如上圖) 表示，大同公司派與市場派間的爭議屬於民事糾紛，應由法院裁判，並非主管機關的行政裁量權決定。

林郭文艷說，與市場派的爭議是重大而不可回復的重大事項，因此依企業併購法、兩岸人民關係條例、大陸地區人民來台投資許可辦法、證券交易法、公司法及其他相關法令規定，刪除不具投票資格的股權行使表決權。

大同委任律師賴中強表示，羅得、競殿、三雅3家公司，在持股超過10%之後，雖依照證交法43條申報，但卻未勾選「為併購而取得」的選項，更未以企業併購法共同取得經營權而申報。

賴中強解釋，大同公司排除市場派股權行使表決權，主要依據企業併購法，先刪除超過10%未申報股權，10%以內股權再依涉「違法中資」排除，至於市場派徵求委託書，也是因違反上述兩項原因所做的徵求，因此依股東會徵求委託書相關規定，再予以排除。

賴中強說，若市場派認為公司說法不對，可以提起訴訟，由法院來裁判。

雖然大同股本23.4億股，刪除投票權後的出席股數僅9.9億多股，遭市場派質疑出席股數是否過半，但大同指出，主因以刪除不具投票權股權後的股數為準所致。

投保中心6月30日則回應，是否為違法中資，是由政府認定，大同公司不能自行阻礙股東行使權益。