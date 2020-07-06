深耕東南亞 亞洲大學獲台灣教育部新南向國家交流補助

來亞大就讀的國際學生穿著各國傳統服飾，踴躍參加國際嘉年華會，氣氛熱絡(翻攝自亞洲大學網站) 來亞大就讀的國際學生穿著各國傳統服飾，踴躍參加國際嘉年華會，氣氛熱絡(翻攝自亞洲大學網站)

亞洲大學申請教育部109年「強化與東協及南亞國家合作交流計畫」，獲得760萬9千元補助，補助項目種類與金額再創新高。將進行研發菁英人才專班(AI、半導體人才培育專班)、夏日學校、拓點行銷(印度、新加坡)、特定領域見實習、東南亞語文課程與學術交流活動等六項計畫。顯見亞大這幾年深耕東南亞及南亞，建立人才培育機制與學術合作交流機會，已見成效，備受肯定。

蔡進發校長強調，亞大創校即以成為一流的國際綜合型大學為目標，積極配合政府推動「新南向政策」，與東協及南亞國家學術合作交流，建立實質合作或學術研究機制，奠定亞大永續經營的基礎，並在世界大學評比屢創佳績。

國際學院院長陳英輝表示，為了協助師生與東協及南亞國家大學進行學術交流，亞大建置國際化校園環境、推展全英語授課學程、設置獎學金招收國際生；深化與姊妹校在短期研習、學期/學年交換和雙聯學位等雙向交流活動，辦理「學術英語文(EAP)｣和「專業英語文(ESP)」教師知能研習營。

同時以「亞大318」國際化策略與行動方案，強化學生中、英文與程式語言能力(3語能力)，鼓勵本地生在學期間以短期研習、學期交換、雙聯學位、海外實習、國際志工、發表論文、國際競賽、新南向築夢等8種途徑四年至少出國1次，積極培養學生國際移動力，提升學生國際競爭力。

陳英輝院長提到，亞大向教育部申請109年度「新南向學海築夢」、「學海築夢」、「學海飛颺」、「學海惜珠」系列計畫，共獲補助1900多萬元，不但補助金額是全台第一，新南向築夢(赴新南向國家含紐澳實習)、學海飛颺(出國當交換生)、也是全台第一，將提供亞大340名學生出國進修、實習、當交換生的機會，擴展學生國際視野，增強國際職場競爭力。（新聞轉載自新住民全球新聞網）