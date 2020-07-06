兩岸會友走入新南向 台灣龍華科大師生分享海外交流經驗

龍華科技大學觀光休閒系助理教授羅印呈與系上三年級同學李曉薇，日前應中央廣播電台金鐘獎入圍節目「兩岸新聞橋」主持人黃紹彬邀請，上節目暢談兩岸及新南向交流經驗，並與聽眾分享在台灣少子化及新冠肺炎疫情影響下，觀休系致力發揮系所教學特色及產學合作優勢，以強化學生理論與實作能力。

觀休系羅印呈老師在節目中表示，在學校發展策略下，該系充分運用系所觀光休閒領域的廣度，扮演啟蒙、深化、轉銜及發揮等階段的角色，培養學子在大學四年具有理論與實務兼備能力，並鼓勵及帶領同學以讀書會方式，培養良好語文能力，同時積極參與兩岸及其他國際交流活動，並且與學校各新南向學生有更多連結，以拓展國際化視野，成為名符其實的國際觀光人才。

李曉薇說，去年獲得系上推派赴越南參加MNS越南國際菁英盃競賽，在參賽過程中明顯感受到不同文化呈現出的多元面貌；而在海外更有許多心理壓力必須克服，在在考驗其抗壓性；然而師生共同討論，激盪出創意火花，慶幸最終不負師長期望獲得品酒金牌，為學校添光，也給自己很大的鼓舞與自信。

她同時分享在幾次參與兩岸學生交流的過程中，深切體悟到雙方在文化上的差異。尤其有一次閩港澳台菁英領袖營活動，四地學生打散分組進行團體活動，不僅需要敞開心胸相互交流，期間即使有摩擦也能理解溝通，而活動最後各組要推派代表參加演講，明顯能感受到四地學生間彼此在文化及學習上的差異，進而從中教學相長，對她而言是難得的體驗。（新聞轉載自新住民全球新聞網）