抽查台北40間涼麵　眷村涼麵、阿春媽媽涼麵大腸桿菌群超標

位於中華路2段的阿春媽媽涼麵店，遭衛生局抽查發現大腸桿菌超標。（台北市政府衛生局提供） 位於中華路2段的阿春媽媽涼麵店，遭衛生局抽查發現大腸桿菌超標。（台北市政府衛生局提供）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）夏天炎熱食欲不佳時，不少民眾喜歡吃開胃又消暑的涼麵，但台北市府衛生局抽查市售40間涼麵，結果發現共有3間經初、複抽後大腸桿菌數依然超標。

北市府衛生局表示，5月中旬針對連鎖超商、賣場、小吃店及涼麵販售商等進行涼麵食品抽驗，總計抽驗40間業者，檢驗衛生標準(大腸桿菌群、大腸桿菌)，初抽結果有17件不符合規定，複抽結果仍有3件檢出大腸桿菌群不符規定，已依法處新臺幣3萬元罰鍰。

不合格業者名單如下：

店家名稱 抽驗地點 抽驗結果 不符合規定原因 眷村涼麵 台北市信義區松隆路68號 不符規定 大腸桿菌群：1.1× 10^3MPN/g(標準：10^3MPN/g以下) 木桶飯丸 台北市北投區立農街2段261號 不符規定 大腸桿菌群：大於1.1× 10^3MPN/g(標準：10^3MPN/g以下) 阿春媽媽涼麵店 台北市中正區中華路2段401號1樓 不符規定 大腸桿菌：23MPN/g(標準：陰 性) 大腸桿菌群：大於1.1× 10^3MPN/g(標準：10^3MPN/g以下)

北市衛生局表示，大腸桿菌群常被用來作為監測食品是否遭受污染，或製程有無衛生缺失的重要指標之一，食品中檢出大腸桿菌群過多，雖不是食品中毒病原菌，不致於影響身體健康直接致病，卻足以顯示該產品衛生狀態不良。

衛生指標菌如超過標準，即表示製作過程的衛生狀況、食材、器具、包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境。

北市衛生局提醒民眾，購買涼麵應選擇製售環境乾淨、整潔及商譽良好的店家，最好購買冷藏販售的涼麵，購買後應立即食用完畢，若不能立即食用，則應妥適存放於冷藏7℃以下。