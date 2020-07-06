世界接吻日 法國在台灣新住民教您如何KISS最浪漫

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）每年的7月6日是「世界接吻日」，為使新住民適應來臺生活，同時對居停留法令、衛生保健、就業資訊等資訊進行介紹，移民署臺北市服務站舉辦新住民家庭教育課程，並連結國際節日的方式，讓課程更豐富有趣，除了讓異國戀情新婚夫妻們更深入貼近彼此的文化之外，也使初次入境的新住民朋友們更能了解臺灣生活。

由英國人率先發起，於1991年獲得聯合國承認的國際接吻日（International Kissing Day），節日定於每年的7月6日，也被稱作「世界接吻日」。

移民署今（06）日上午舉辦新住民家庭教育日，邀請在台灣的新住民及其伴侶一同參加。

來自浪漫國度巴黎的劉君磊(36歲)，學中文十餘年、待過中國及香港，並於去年底歡喜贏得臺灣姑娘芳心，最後情定臺灣。

劉君磊曾經是一名記者，周遊列國介紹異國文化，現在是一名廣播電臺主持人，他不但展現出法國式的浪漫，為響應「世界接吻日」更於現場示範何謂「法式深吻」。

劉君磊表示，法式深吻(French Kiss)的由來，原來在法國並沒有「French Kiss」一詞，對當地人來說，這種方式只是一種普通的接吻，是一種愛的符號，透過嘴部來表達親密關係。劉君磊表示，最喜歡吃的臺灣食物就是臭豆腐，但因為臭豆腐的味道太重，每次接吻都會被妻子拒絕，所以尊重對方很重要。

此外，移民署臺北市服務站透過KISS拼圖小活動，讓參與的異國新婚夫妻們在便利貼印上自己的唇印，拼貼出一個KISS的形狀，藉此相互表達愛意，親吻是世界共通的「愛的語言」!