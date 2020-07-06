〈財經主筆室〉從三倍券七成選紙本 看南韓能台灣為何不能？

振興三倍券1日開放紙本預訂及數位綁定，超商紛紛推出加碼優惠方案。經濟部在臉書粉絲專頁上整理各家超商的加碼優惠，鼓勵想領紙本券的民眾多利用超... 振興三倍券1日開放紙本預訂及數位綁定，超商紛紛推出加碼優惠方案。經濟部在臉書粉絲專頁上整理各家超商的加碼優惠，鼓勵想領紙本券的民眾多利用超商預訂或官網預訂，7/15就可領取，不只免排隊，還有優惠可以拿。 (來源 中央社)

振興三倍券正式起跑，民眾為拿紙本好還是綁定數位券爭論不休。據開放登記3天統計數據，只有不到3成的人綁定數位券，多達72.5%的人選擇領取紙本，這個結果似乎出乎政府部門意料之外，經濟部表示為鼓勵民眾善用數位三倍券，將在與公、民營銀行進行討論，可望在第2波提出更多優惠供民眾選擇。但由民眾偏好紙本勝過數位三倍券結果來看，政府恐再次錯失提升台灣行動支付普及率的契機。

據經濟部統計，振興三倍券從7月1日起開放民眾預訂與綁定，截至上周五(7月3日)統計，總計370.4萬人登記，其中紙本三倍券預訂約268.6萬人，占總數的72.5%，綁定數位三倍券人數總共有101.7萬人，占總數的27.5%。

南韓同樣5月中旬也對全民發放救濟金，只花短短兩周內就讓97%的家庭領到政府的錢，居民同樣可選擇禮品卡或預付卡形式領取津貼，但大多數人選擇將款項存入現有信用卡帳戶，意即至少超過7成以上南韓人選擇數位方式領救濟金，但台灣卻有7成民眾選擇紙本券，台灣與南韓的結果反差很大。南韓學者就表示，南韓津貼發放的高效率關鍵，就是政府多年數位化努力的結果。

金管會曾在去年5月公布，我國電子化支付(非現金支付)占民間消費比重，2018年底只有38.29%，距離2020年底政策目標占比達52%，恐有「跳票」之虞？未料，據資策會調查，2019年行動支付大躍進，尤其是高齡族成長嚇嚇叫！主要是量販店、超商等國人最常消費的領域紛紛推出行動支付優惠，讓行動支付普及率急升達62.2%，再創歷年新高，不僅46~55歲熟齡族使用率已超過七成，就連56~65歲高齡族使用率也過半，國發會期望2025年普及率朝9成目標前進。

國發會分析，高齡族行動支付去年大幅成長原因，歸功於許多量販店、超商也全力衝刺行動支付使用率，全聯及全家都在去年將會員制與行動支付連結，使用行動支付增加的點數更優惠誘因，讓常常出入購物的婆婆媽媽阿伯們也願意拿出手機嗶一下，也就是說，有誘因就能提高民眾使用行動支付的意願。

這次振興三倍券政府也有提出獎勵措施，只要在10月底前綁定數位三倍券，就可參加經濟部舉辦Gogoro機車抽獎，獎品是25台電動機車，2300餘萬人去搶25個中獎名額，中獎比率？經濟部也與銀行業者及行動支付商合作，推出許多早鳥回饋方案，但數位券使用人數目前仍遠低於紙本券，7月1日剛開放登記時，數位券登記人數一度突破5成，但在許多信用卡限定優惠名額遭搶光後，數位綁定誘因銳減，比率立即跌至3成以下。

經濟部表示，振興三倍券預估總經費約505億元，這次印製振興三倍券所使用紙張，是中央印製廠原本購自德國用於印製國內支票用紙，第一階段印製1200萬份計算，每份9張共1.08億張，其中印製成本3.15億元，成本的9億元除印製外，還要加上配送及兌付等行政成本。如果印製成本拿來作為獎勵數位券使用者，若是每台機車以6萬元計算，9億元就至少可增加1.5萬個中獎名額，使用紙本或數位券結果可能大不同？

科技障礙若不是來自於民眾，除了政府行政程序內部夠不夠數位化外，就在於政府高層領導者的心態？以2019年台灣行動支付使用率大躍進情況來看，科技障礙絕對不是來自於民眾。台灣7月起剛好5G通訊也正式開台啟用，顯然技術層面也不是最大問題？ 但以這次振與數位券登記不到3成結果來看，除了賞「台灣科技島」名聲一大巴掌外，政府的政策顯然有值得檢討空間。