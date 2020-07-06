台灣博物館鐵道部現代化　六大古蹟、兩大特展、「蒸汽夢工廠」親子展台北7/7正式開放

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)國立台灣博物館鐵道部園區位於台北市延平北路，建築體被指定為國定古蹟見證台灣百年來的發展跟變遷，園區內更設有常設展及特展，透過有趣的方式讓民眾了解台灣鐵道歷史，將於明(7)日正式對外開放。

國立台灣博物館鐵道部園區（以下簡稱台博館鐵道園區）為「台灣博物館系統」四大館舍之一，自20世紀初期起，先後曾是日本時代鐵道部、戰後台鐵總局的本部，作為台灣鐵路營運總部達70年。園區古蹟建物於1920年代前後陸續完工，於2007年指定為國定古蹟「台灣總督府交通局鐵道部」，由台博館負責修復與再利用為博物館。

今日啟動記者會上，總統蔡英文、交通部長林佳龍、文化部長李永得及台博館館長洪世佑等皆出席，場面氣氛熱鬧非凡。記者會結束後，貴賓也前往參觀古蹟及展覽，國定古蹟包含鐵道部廳舍、八角樓、電源室、食堂、工務室、戰時指揮中心等六座建物，而園區內的市定古蹟則為「清代機器局遺構」的東側圍牆及石板道，其為台博系統中面積規模及數量最多的館舍。



國立台灣博物館鐵道部園區位於台北市延平北路一段2號（圖/台灣英文新聞）



園區內部（圖/台灣英文新聞）

蔡英文表示，這裡（台博館鐵道園區）是台灣工業科學的發源地，歷經政權更迭，見證台灣百年來的發展跟變遷，如今園區建築體被指定為古蹟，也完成修復再利用，然而，修復古蹟不是件簡單的事，修復整個古蹟建築群更是難上加難，能有今日成果要謝謝許多人的付出，包含當年行政院院長游錫堃、文建會及匠師等，值得國人來一趟知性之旅。

鐵道部園區以「現代性」為展示定位，除策劃結合園區歷史背景與古蹟建築脈絡之「鐵道文化常設展」及「園區歷史暨古蹟修復常設展外」，亦針對親子觀眾策劃「蒸汽夢工廠」兒童展，以及因應館舍地理區位，以1970至1980年代台灣鐵路縱貫線電氣化及末代蒸汽火車行駛的時代，台北鐵路地下化工程動工前台北第三代火車站周邊場景，重現台北城區各式柴油機車、電力機車及電聯車運行的「台灣平行線上的動力革命」鐵道動態模型常設展。



展場照片（圖/台灣英文新聞）



展場照片（圖/台灣英文新聞）

開幕首檔特展，特別策劃「異論現代：1935台灣博覽會」及「台灣鐵道旅館」二檔特展，帶領觀眾重返「始政四十周年記念台灣博覽會」，探索當時人們如何回應現代體制；並邀請觀眾體驗1908年因應縱貫線鐵路開通而建造的台灣第一座西式旅館「台灣鐵道旅館」，認識台灣現代性發展的軌跡。

文化部長李永得參觀完展覽後表示，鐵道部裡面規劃的不但是對台灣鐵路發展的歷史，包含從清領時期到日治時期到民國時期，都有各階段不同的展示，第二個鐵道是台灣人共同的記憶，到這邊來，有一個早期莒光號半節可以上去體驗、可以聽到火車的聲音，這對台灣很多民眾來講應該非常有感覺。

李永得強調，還有一個很重要的特點，主建築後面有一個專門為兒童、小朋友設計的，既可以體驗鐵道的文化，同時也可以遊樂，包含坐小火車，還有電腦遊戲，設計得非常活潑，所以如果家長帶小朋友來，可以讓小朋友在那邊很安全地玩火車，在遊戲當中了解火車，大人可以仔細慢慢觀賞各個常設展或特展。

國立台灣博物館鐵道部將於明(7)日正式開放，詳情請前往台博館官網查詢。